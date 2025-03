Elezioni ex Provincia, Venezia, “Pd forza di riferimento dell’Ennese”

“Le elezioni del Libero Consorzio rappresentano una tappa importante per il Partito Democratico provinciale”. Lo ha detto il parlamentare regionale del Pd, Fabio Venezia, in occasione dell’incontro organizzato dal Pd di Piazza Armerina e dai consiglieri dem piazzesi, Dario Azzolina e Andrea Arena, dal titolo “Il futuro del Libero consorzio” a cui hanno preso parte la parlamentare nazionale, Stefania Marino, sindaci, consiglieri ed amministratori del Pd.

Le elezioni

“Il Pd si pone l’obiettivo di continuare ad essere la forza politica di riferimento del territorio ennese” ha aggiunto il deputato regionale del Pd che punta alle elezioni del 27 aprile. Il Tar di Palermo ha bocciato i 4 ricorsi presentati per far slittare la consultazione elettorale che sarà di secondo livello: voteranno i consiglieri comunali e non i cittadini.

Le alleanze

Il Centrosinistra non ha ancora trovato la “squadra” da schierare né il candidato su cui puntare ma sulla stessa linea si trova anche il Centrodestra, il cui tavolo regionale per la definizione dei candidati è molto traballante. Nel Ragusano, invece, il Centrosinistra ha deciso di puntare le sue carte sul sindaco di Pozzallo.