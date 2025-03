Festa del papà, cartolina filatelica nell’ufficio postale di Enna

Poste Italiane festeggia la Festa del Papà, in calendario mercoledì 19 marzo, con una cartolina filatelica e alcuni annulli dedicati. Un’occasione unica per ogni collezionista o per chi, semplicemente, vuole ricordare in modo originale una giornata particolare.

Nella provincia di Enna sono 4 i dipendenti neo papà di Poste che quest’anno celebrano la loro festa con la colorata cartolina “Cuore di papà”, in vendita al prezzo di 1,00€ nell’ufficio postale con sportello filatelico di Enna Centro sito in via Alessandro Volta oltre che negli Spazio Filatelia del territorio nazionale.

Numerose sono inoltre le attività a supporto della genitorialità che Poste Italiane mette in campo. In provincia di Enna, nell’ambito delle iniziative di Diversity and Inclusion, l’azienda ha avviato per l’anno in corso congedi sperimentali destinati ai cosiddetti “genitori sociali” ossia dipendenti che nella sfera familiare, pur non avendo legami biologici con il figlio del coniuge o dell’altra parte dell’unione civile, partecipano attivamente alla cura e all’educazione del minore. Per i lavoratori in possesso dei requisiti previsti, l’azienda garantisce l’accesso a periodi di congedo genitoriale e per malattia del bambino al fine di assisterli nei primi anni di vita. Per qualsiasi informazione o curiosità su tutto il mondo della filatelia è online il sito

