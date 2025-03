Reclutamento dei medici, Asp approva le graduatorie

La Direzione Strategica dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, guidata da Mario Zappia ha provveduto ad approvare le graduatorie per l’anno 2025 per i medici disponibili al conferimento di incarichi provvisori, o di sostituzione, nei servizi di “Assistenza Primaria ad attività oraria” e di “Assistenza Penitenziaria”.

Attraverso l’approvazione e la pubblicazione delle graduatorie nuovi Medici potranno entrare a far parte dell’organico aziendale contribuendo con la loro esperienza e competenza al miglioramento dell’assistenza sanitaria in tutto il territorio provinciale. L’ASP di Enna conferma il proprio impegno nel potenziare le risorse umane attraverso un’attenta programmazione ed il costante investimento nelle professionalità. L’obiettivo inderogabile è quello di velocizzare ed annullare le liste d’attesa senza far venir meno la garanzia di prestazioni sanitarie di elevata qualità per tutti i cittadini.

Il Direttore Generale dell’ASP di Enna, Dr. Mario Zappia, ha dichiarato: “Per la nostra Azienda il contributo di nuove figure professionali è fondamentale per continuare a migliorare la qualità dei servizi sanitari. Questo provvedimento si inserisce in un più ampio percorso di rafforzamento delle risorse umane, con l’obiettivo di abbattere le liste d’attesa e rendere l’ASP di Enna sempre più efficiente e vicina alle esigenze del territorio.”

Le graduatorie approvate sono già pubblicate nel sito internet aziendale.