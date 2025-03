Kore, Salerno come Steve Jobs, “fummo folli e affamati”

“Noi fummo affamati e folli perché per 200 anni nessuno aveva preso in considerazione la Sicilia per una nuova università. Fummo affamati ma ci siamo mossi con un progetto”. Lo ha detto il presidente della Kore, Cataldo Salerno all’inaugurazione del 20esimo anno accademico che si è tenuta nel laboratorio per la valutazione e la resistenza sismica. Salerno parla della università Kore come di una primavera per la Sicilia .

Kore aumenta gli iscritti

“Fummo folli perché riuscimmo ad invertire una mentalità meridionale che ha sempre preferito aspettare le soluzioni dall’alto. Non ci adeguammo all’atteggiamento piagnone e rinunciatario che accomuna spesso i meridionali. Oggi la provincia di Enna con la sua università è l’unica ad incrementare ogni anno i suoi iscritti. Oggi la Kore la 20 anni la stessa età sei suoi iscritti al primo anno”.

Il rettore

“Il 66, 5 per cento degli studenti della Kore sono donne” . Lo ha detto il rettore della Kore, Paolo Scollo che fornito i numeri della Università che sono in crescita. “Dal 2007 al 2024 la Kore ha laureato 16484 studenti e da quest’anno avremo anche, dopo appena un anno dalla istituzione della facoltà di medicina , anche la facoltà Ingegneria biomedica e l’Infermieristica d’emergenza in collaborazione con la Croce rossa Italia”.