Piazza Armerina, la terza edizione del BaRock festival dal 25 aprile al 4 maggio e dal 30 maggio al 2 giugno

direzione artistica di Davide Alogna e Georgia Lo Faro







Line-up con: Musici del Teatro alla Scala (direttore Manuel Tévar), Orchestra da Camera Fiorentina (direttore Giuseppe Lanzetta), Orchestra del Teatro Cilea (direttore Michele Patuzzi), Aiman Mussakhajayeva, Giuseppe Andaloro, Bruno Canino, Anton Niculescu, Giulio Tampalini, Daniele Fabio, Simonide Braconi, Sandro Laffranchini, Davide Alogna, Paolo Oreni, Alessandro Marangoni, Bruno Santori, PFM, Zero Assoluto, Sugarfree, Giulia Mei, Swingrowers, Bambole di pezza, Godz of Rock (feat. Marcello, Hoekstra, Starr, Leven), Vivaldi Metal Project, Chris Catena’s Rock City Tribe e tanti altri





Piazza Armerina (Enna), 21 marzo 2025

La potenza della musica classica e l’energia del rock. Piazza Armerina si prepara ad accogliere la terza edizione del BaRock Festival, 14 giorni – tra i ponti del 25 aprile, del primo maggio e del 2 giugno – in cui artisti, band, cantanti ed orchestre si esibiranno nella città dei mosaici. Organizzata dal Comune, la manifestazione avrà due direttori artistici alla guida di un palcoscenico musicale straordinario, destinato a diventare il più importante dell’Isola. La prima parte, “Lato A” che si svolgerà dal 25 aprile al 4 maggio, mentre la seconda parte, “Lato B”, dal 30 maggio al 2 giugno. La terza edizione, diretta da Davide Alogna, violinista e direttore artistico del Festival Como Classica e da Georgia Lo Faro, manager siciliana di spicco nel panorama musicale e artistico, vedrà la partecipazione di eccellenze mondiali della musica classica e di icone del rock e del pop italiano, due mondi apparentemente lontani che si incroceranno nella città della Villa Romana del Casale, patrimonio Unesco. «Il BaRock Festival – ha dichiarato il sindaco di Piazza Armerina, Nino Cammarata – rappresenta un’opportunità straordinaria per Piazza Armerina, che diventerà per il terzo anno consecutivo il palcoscenico di un evento musicale unico, capace di attrarre un pubblico eterogeneo, dagli appassionati di musica classica ai fan del rock. Un’esperienza emozionante che, anno dopo anno, si consolida come un appuntamento culturale imperdibile nel panorama musicale italiano».

Un cartellone ricco di proposte, articolato in oltre 15 appuntamenti e con 25 ospiti, tra band e musicisti di caratura internazionale, che si esibiranno in 6 location disseminate nell’incantevole Piazza Armerina. Non mancheranno le sorprese: nella line-up potrebbero spuntare altri nomi di rilievo. Sul fronte classico, saranno protagonisti: I Musici del Teatro alla Scala diretti da Manuel Tévar, l’Orchestra da Camera Fiorentina in formazione sinfonica condotta da Giuseppe Lanzetta, l’Orchestra del Teatro Cilea diretta da Michele Patuzzi; solisti di fama internazionale come Aiman Mussakhajayeva (artista Unesco per la pace), Giuseppe Andaloro (premio Busoni), Bruno Canino, Anton Niculescu, Giulio Tampalini, Daniele Fabio, Simonide Braconi (prima viola solista della Scala), Sandro Laffranchini (primo violoncello solista della Scala), Davide Alogna, Paolo Oreni, Alessandro Marangoni. A questi si alterneranno leggende del rock, tra cui PFM (Premiata Forneria Marconi), con il nuovo tour “Doppia traccia” che comprende i successi della band e quelli di Fabrizio De André, in una data speciale con l’Orchestra del Teatro Cilea diretta da Bruno Santori, figura di riferimento del Festival e della Sinfonica di Sanremo; non mancherà una virata sulle inflessioni pop/rock degli Zero Assoluto, Sugarfree, Giulia Mei, Swingrowers e ampio spazio sarà riservato alle band emergenti, con lo scopo di valorizzare le nuove generazioni musicali. Saliranno, inoltre, sul palco Bambole di pezza, Godz of Rock (feat. Marcello, Hoekstra, Starr, Leven), Vivaldi Metal Project, Chris Catena’s Rock City Tribe. Il programma musicale spazierà dalla musica antica a quella contemporanea, in un viaggio temporale che darà vita ad inaspettate connessioni, con omaggi a Jimi Hendrix, Beatles, Queen, Led Zeppelin, oltre alla presentazione di due prime esecuzioni assolute di Sandro Laffranchini e di Daniele Fabio, chitarrista e compositore jazz, commissionate entrambe dal Barock Festival. «La terza edizione sarà quella dell’evoluzione per il Festival – ha dichiarato Ettore Messina, vicesindaco e assessore alla Cultura e al Turismo, ideatore del BaRock nel 2023 -, si svolgerà in due “lati”, in due momenti differenti, come se fosse un vecchio vinile 45. La prima parte sarà dedicata alle contaminazioni musicali (le orchestre di classica che suoneranno il rock), nella seconda parte si esibiranno le star del rock. Puntiamo in alto, il nostro obiettivo è dare all’evento un respiro internazionale».