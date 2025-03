Cibo con insetti e ragnatele in un agriturismo, attività sospesa dai Nas

Blitz dei carabinieri del Nas di Catania in un agriturismo dell’Ennese dove sono stati trovati alimenti in pessimo stato di conservazione. Tutto quanto, per un peso di 40 kg, è stato posto sotto sequestro mentre l’attività è stata momentaneamente sospesa.

L’ispezione dei Nas

Durante il controllo, i militari hanno accertato che parte degli alimenti erano posti in un deposito in pessime condizioni igienico sanitarie, per la presenza di insetti, ragnatele, sporco pregresso con ruggine sulle attrezzature, nonché presenza di repellente per roditori nei luoghi di conservazione degli alimenti.

Alimenti distrutti

“L’attività è stata sospesa e alla parte sono state imposte delle prescrizioni al fine di eliminare le criticità rilevate” fanno sapere dai Nas di Catania. Gli alimenti, come disposto dall’autorità giudiziaria, sono stati distrutti.