Gd, “a Enna solo nebbia”, tutto il resto è noia

“Prima città della gentilezza, poi città della cultura, dopo dei disastri e infine della noia. La nostra città, purtroppo, è un mortorio continuo sia per le opportunità che offre, sia per la movida serale”. Lo afferma Matteo Franco Russo, esponente dei Giovani democratici di Enna che solleva il caso della mancanza di tempo libero per i giovani: un aspetto grave, nell’analisi di Russo, per via del fatto che la città pullula di universitari, costretti a girarsi i pollici nel corso della settimana.

Universitari senza tempo libero

“Sia gli studenti universitari, ossia gli Ennesi “Adottati”, sia i cittadini “Effettivi” lamentano – dice Russo – un completo disinteresse da parte dell’amministrazione. Dove sono le iniziative culturali? I musei che tanto ci si vanta di possedere? Dove sono le attrattive per le famiglie? Quelle per i più giovani? Enna, oltre a una festa di carnevale piuttosto insufficiente (contrariamente al ritratto offerto), non offre alcun tipo di svago. A farci compagnia solo la nebbia, l’assenza di lavoro, la mancanza di opportunità e un contesto pressoché uggioso”.

L’assenza di navette tra Enna alta e bassa

Nella tesi dell’esponente del Pd, oltre all’offerta culturale mancano servizi essenziali, come il trasporto pubblico, in particolare le navette “che possono favorire un collegamento (ormai difficoltoso visto il ritardo a riparare i serpentoni che collegano la parte Alta e Bassa della città)” Russo punta l’attenzione anche sulle condizioni del centro di Enna, ritenuto abbondato