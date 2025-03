Incendio nell’Oasi di Troina, struttura evacuata

Un incendio è divampato nel pomeriggio di oggi nella struttura dell’Oasi Maria Santissima di Troina. Le fiamme, secondo le prime notizie riportate dall’AGI, sono divampate al quarto piano della struttura, dove sono ricoverati i disabili gravissimi.

Evacuato l’istituto

I pazienti, i familiari presenti e tutto il personale è stato evacuato, ma non ci sono sufficienti informazioni su persone rimaste ferite o intossicate. Il centro storico di Troina è stato chius, per consentire i soccorsi e le operazioni di spegnimento da parte dei vigili del fuoco, e la zona è circondata da polizia e carabinieri.

Le scritte

Da quanto riporta l’agenzia di stampa, all’interno della grande struttura dell’istituto sarebbero state trovate scritte minacciose come “dovete morire bruciati” o “Vi brucerò tutti” ed erano in corso degli accertamenti per svelare gli autori