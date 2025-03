Morto l’uomo caduto dal tetto, la vittima è un commerciante di Valguarnera

E’ morto in ospedale, all’Umberto I di Enna, il 48enne di Valguarnera precipitato stamane dal tetto della casa dei suoceri, in via San Cristoforo, a Valguarnera, mentre era impegnato in un lavoro, presumibilmente per riparare una cisterna.

Chi è la vittima

A perdere la vita è stato Filippo Belbruno, sposato con 2 figli, titolare del bar Real Caffè, situato in via Pavone, a Valguarnera, che ha riportato ferite troppo gravi per consentire ai medici di strapparlo alla morte. Una notizia che ha creato sgomento in paese, del resto il commerciante era molto conosciuto ed in tanti erano soliti recarsi nel suo locale.

L’inchiesta della Procura di Enna

Sulla vicenda, la Procura di Enna ha aperto un’inchiesta, frattanto i carabinieri hanno già avviato gli accertamenti per ricostruire l’intera vicenda e soprattutto gli ultimi istanti di vita prima del volo di 8 metri dal tetto. Gli inquirenti stanno verificando le modalità della caduta del titolare del bar, forse ha perso l’equilibrio o è scivolato: elementi che saranno più chiari al termine delle ispezioni sul luogo della tragedia.

Le ultime ore di vita

L’impatto contro il terreno è stato violentissimo ed i primi testimoni hanno provato a prestare le prime cure al 48enne anche se era chiaro che fosse in condizioni piuttosto serie. Tantissime le richieste di intervento arrivate al 118 e poco dopo è giunta l’ambulanza che ha provveduto al trasferimento del commerciante al Pronto soccorso dell’ospedale di Enna dove è morto nelle ore successive.