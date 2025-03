Tariffe idriche, l’Ati vota la proposta con le riduzioni

L’Ati idrico di Enna ha votato la proposta per le tariffe idriche relative al quinquennio 2024-2029 che prevede delle riduzioni.

Il piano tariffario

Si è trattata di una riunione fiume, iniziata in mattinata e conclusa alle 18, al termine della quale è stato firmato il piano che prevederebbe la riduzione del 4,9% nel 2025, del 7,2% nel 2026, del 9,1% nel 2027, del 3,2% nel 2028, ed incremento del 1,6% nel 2029.

Stop agli investimenti

Ci saranno, naturalmente, dei sacrifici, in quanto non potranno essere realizzati degli investimenti sulla rete idrica così come non saranno previste della manutenzioni straordinarie. La proposta sarà poi girata all’Arera che ha nei cassetti quella già formulata da AcquaEnna che, invece, prevede degli aumenti.

Chi c’era

All’incontro, che si è tenuto nella sede del Libero consorzio, oltre ai sindaci dell’Ennese, alcuni dei quali collegati da remoto, c’erano anche i rappresentati del Comitato Senzacquaenna, tra cui la presidente, Monia Parlato, ed il consulente legale, Giampiero Cortese.