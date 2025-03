Festival del libro, gli scrittori incontrano i piccoli studenti

Anche oggi tanti gli autori, nell’ambito della XIV edizione del Festival del Libro e della Lettura,

che incontrano bambini e adolescenti delle scuole. Il pittore, scultore, illustratore e autore iracheno,

Fuad Aziz, presenza storica del Festival ennese, incontra i giovani dell’istituto penale per minorenni

di Caltanissetta , la scrittrice creativa Arianna Giorgia Bonazzi gli alunni della scuola primaria della

De Amicis di Enna, l’illustratrice naturalista Elisabetta Mitrovic, quelli del plesso Sant’Onofrio

dell’istituto comprensivo Santa Chiara , la scrittrice Giuseppina Norcia è al Napoleone Colajanni, le

illustratrici Alida Pintus e Alessia Rossi sono al plesso Garibaldi del De Amicis, la scrittrice Chiara

Sallemi, incontra gli allievi della scuola primaria Savarese dell’istituto comprensivo Neglia, la co-

fondatrice di Semi Neri, che insieme a Silvia Cogo promuove Permacultour, Maria Rosaria

Seminerio, conduce un laboratorio teorico pratico di introduzione alla permacultura al Linconl,

settore agrario di Enna. E ancora lo scrittore Beniamino Sidoti incontra la scuola dell’infanzia ,

plesso ex liceo, dell’istituto comprensivo Santa Chiara, Antonia Teatino, architetto ed ecodesigner è

al plesso Valverde dell’istituto comprensivo Santa Chiara. Gli scrittori Angela Tognolini e Andrea

Valenti incontrano, invece, gli allievi del liceo scientifico Farinato e della scuola primaria del De

Amicis.

Domani, invece le scrittrici Arianna Giorgia Bonazzi , Giuseppina Norcia , Chiara Sallemi, Angela

Tognolini e la bibliotecaria Milena Tancredi, incontrano gli allievi dell’istituto comprensivo

Carducci di San Cataldo, del liceo scientifico Farinato di Enna, dell’istituto comprensivo Pantano di

Assoro, del De Amicis, plesso De Simone di Villarosa , i piccoli del MicroNido La Quercia di

Enna, del plesso Garibaldi e dell’istituto comprensivo De Amicis di Enna . Nei plessi Valverde e

Sant’Onofrio, Veronica Caggia e Peppe Macauda portano in scena A colpi di Mantice, Cane Nero.

Alla biblioteca comunale La Casa di Giufà, alle ore 9:00, i murales di Fuad Aziz con I colori

raccontano . All’università Kore le due illustratrici Alida Pintus e Alessia Rossi, incontrano gli

studenti di Scienze della formazione primaria Alle 10:00 al teatro Neglia di Enna lo spettacolo di

SandArt di Stefania Bruno, voce narrante Vincenzo Bruno, con “L’uomo che piantava gli alberi”

riduzione dell’omonimo racconto di Jean Giono e ancora Bruno Tognolini con Mormorio in lingua

verde , dai suoi libri di rime per cerimonie poetiche nel bosco. Sempre alle ore 10:00 la Compagnia

OTqA/Casa Teatro, con “Lentamente…La favola della lumaca” tratto da un racconto di Luis

Sepulveda si esibisce per gli alunni della De Amicis di Enna. Alle ore 16:00, alla biblioteca

comunale di Enna, la scrittrice Chiara Sallemi incontra i piccoli della scuola dell’infanzia della

Santa Chiara di Enna . Alle 18:00 all’Urban Center, una lezione spettacolo con “Il mormorio che

rigenera il mondo”, lettura narrata sulla poesia e lettura a due voci e “Falaria. Il mondo aspetta un

bambino”, AnimaMundi edizione, di Bruno Tognolini, lettrice Greta Gardali, incontro destinato ad

adulti e famiglie con bambini dagli 8 anni in su. Il festival entra nella casa circondariale di Piazza

Armerina con lo scrittore Beniamino Sidoti che incontra i detenuti, mentre l’illustratrice

naturalistica Elisabetta Mitrovic, sempre domani alle ore 15:00, all’Urban Center, tiene un

laboratorio per adulti dal titolo “Taccuini in natura” a cui si accede per prenotazione.

Sul sito www.festivalibroenna.it si possono visionare tutti i laboratori dedicati a bambini e adulti. Su

prenotazione gli eventi saranno accessibili anche alla comunità segnante della lingua italiana dei

segni, contattando su whatsApp il 3280048379.