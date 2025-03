Lettere a ViviEnna, “Enna città della noia e del silenzio”

Per la rubrica Lettere a ViviEnna pubblichiamo l’intervento di Francesco Puglisi

A 15 giorni dall’ inizio della settimana santa ancora non sappiamo programma ne appuntamenti neanche un’immagine. L’anno scorso presentazione a Bruxelles con la comunicazione che la settimana santa ennese era rientrata tra le settimane sante europee , e con la campagna pubblicitaria fatta tramite giornali e web il risultato in città si era visto , con la presenza di turisti in piu’ a colpo d’occhio. Ed oggi? Non si sa il giorno della presentazione anche se ora ci sembra essere moltissimo in ritardo , ma soprattutto il silenzio da parte dell’assessore , del collegio dei rettori e della chiesa, e non si venga a dire che non ci sono i soldi , soprattutto per l’evento di maggior richiamo della nostra città , anche perché i proclami fatti dalla classe politica ennese di tutte le correnti dovrebbero essere stati finanziati 150 mila euro dalla regione.

Se i finanziamenti mancano o sono in ritardo io faccio una domanda ai protagonisti , collegio dei rettori e chiesa, anche se si sta vivendo un momento di difficoltà la settimana santa si vive in spirito cattolico e di fede o solo per folklore? Se non ci sono risorse economiche perché il comune non ha soldi perché non uscire come in passato con il programma classico solo delle processioni? Da cattolici e da fedeli per le ore sante anche senza banda si potrebbe salire al duomo e risparmiare soldi pubblici che potrebbero essere investiti per risolvere altre problematiche !! Questo sarebbe un segnale di attaccamento e volere bene alle città !!! Caro assessore almeno lei visto il buon lavoro che sta facendo, faccia un comunicato stampa spiegando la situazione e presentando il programma , e non faccia come altri assessori che vivono il loro compito in silenzio senza dare risposte ai cittadini ( vedi problematica torre di Federico , centri anziani , associazioni , aperture musei e castello, strade, svincolo autostradale , ex macello, impianti sportiv ecc..i ) . Da cittadino lo dico chiaramente sono sfiduciato da tutta la classe politica perché nessuno svolge il proprio ruolo , dagli assessori ai consiglieri sia di maggioranza che di opposizione anche loro in silenzio . Penso che nell’era dei social i cittadini devono essere informati sull’attività amministrativa , progetti , attività politiche ecc… invece il silenzio. Spero che per ogni problematica che cittadini hanno denunciato sui social, giornali , e ripeto ( Strade, svincolo autostradale, castello , torre di Federico , centri anziani ,associazioni ex macello, impianti sportivi ecc… ) la politica dia risposte , comunica lo stato dei fatti e come vuol operare se ci sono difficoltà. Scusatemi il mio sfogo da semplice cittadino , ma questo sfogo rimarra’ solo questo perchè dimenticavo che ad enna ormai si avvicina la settimana santa ed il silenzio è d’obbligo !.