A19, l’Anas ci riprova, “entro l’anno 80% dei lavori completati”

“Entro il prossimo anno sarà completato l’80% dell’intero piano di ammodernamento e

potenziamento dell’autostrada A19 “Palermo- Catania”. E’ quanto indicato dall’Anas in merito ai lavori sulla A19 ed in questa porzione di tempo dovrebbero chiudersi gli interminabili interventi sullo svincolo di Enna, la cui conclusione è stata progressivamente spostata, anzi, nel dicembre scorso, era stata indicato il mese di febbraio come data per la consegna.

La descrizione dei lavori e le spese

Tra gennaio 2024 – quando si è insediato come Commissario Straordinario il Presidente della Regione Siciliana Renato Schifani – e febbraio 2025 si è registrata una forte accelerazione nei lavori con il completamento di 19 cantieri. Il piano – si legge nella nota – prevede un investimento totale che supera i 913 milioni di euro per un totale di 64 interventi. Tra questi, la demolizione e la ricostruzione di viadotti e gallerie, la manutenzione straordinaria delle carreggiate, l’adeguamento degli impianti tecnologici e il rinnovo delle barriere di sicurezza e della segnaletica.