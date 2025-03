Festival del libro, gran finale al teatro Neglia

Tutti in cerchio, sotto i disegni dei bambini delle scuole che parlano di alberi, natura e sostenibilità

. L’incontro di ieri all’Urban Center si è svolto così. Seduti in cerchio con il professore ordinario di

Colture arboree dell’università di Palermo, Giuseppe Barbera che parla degli alberi “produttori di

ombra e di frutti ma segno del forte rapporto tra la terra e il cielo, tra il materiale e lo spirituale”. “I

libri sono fatti di alberi, le prime superfici dove si scriveva erano fatte di alberi. Anche il tablet ha la

stessa origine, quella della tavoletta cerata” dice Barbera. L’incontro al quale hanno partecipato

Alfredo Calcagno e Pietro Consentino del Biodistretto agroecologico dei monti Erei, Tommaso La

Mantia, ordinario di Scienze agrarie, alimentari e forestali dell’Università di Palermo, Luca Alerci

associazione MeteoPalermo, si è chiuso con l’Orchestra regionale permacultura Sicilia.

La XIV edizione del Festival del Libro e della Lettura dedicata al tema “Leggere gli alberi, piantare

una foresta” si conclude domani con una giornata ricca di appuntamenti .

Alle 9:00 all’Urban Center di Enna, l’illustratrice naturalistica Elisabetta Mitrovic conduce un

laboratorio di disegno naturalistico per conoscere gli uccelli che abitano i nostri boschi, per bambini

dai 7 anni, dal titolo “Disegni al volo”. Gli autori Evelina Barone, Francesca La Mantia e

Giuseppina Norcia, incontrano gli alunni dell’istituto di istruzione superiore Fratelli Testa di

Nicosia e quelli dei plessi Pascoli e Verga della Santa Chiara di Enna.

Sempre alle 9:00, alla biblioteca comunale di Enna un momento di formazione “Giochi per scrivere

meglio”, destinato a bibliotecari, docenti, genitori e curiosi . Lo tiene lo scrittore Beniamino Sidoti,

formatore, esperto di giochi e di storie e Milena Tancredi responsabile biblioteca dei ragazzi della

Magna Capitana di Foggia. L’incontro è nell’ambito del progetto Biblioinsieme, in collaborazione

con la Società Dante Alighieri, comitato di Enna. Alle ore 10:00, il Festival si sposta ad Assoro

nella biblioteca comunale con “Un giardino di storie”, letture a bassa voce per famiglie con bambini

a cura dei volontari e operatori di Nati per leggere.

Alle 11,30 tutti a Pergusa per la passeggiata in natura con “Mormorio in lingua verde” di Bruno

Tognolini, dai suoi libri di rime, per cerimonie poetiche nel bosco, con la partecipazione di Ema

Cacciaguerra, narratrice di storie per bambini, donne e uomini piantatori di alberi. L’appuntamento

è in via Dafne, un appezzamento di terra concesso dal comune , dove domani saranno piantati gli

alberi del Festival. “Nasce il bosco del Festival – dice Fenisia Mirabella, presidente

dell’associazione Amici della Festa del Libro – Il sasso nello stagno – un bosco che pianteremo tutti

assieme e che tutti assieme custodiremo insieme a Biodistretto Agroecologico dei Monti Erei,

GarageArts Platform, Micronido La Quercia, Mondooperaio e SAE Segretariato Attività

Ecumeniche Enna, progetto BIBLIOINSIEME in collaborazione con la Società Dante Alighieri-

Comitato di Enna”.

L’evento finale della XIV edizione del Festival del Libro e della Lettura è previsto per domani sera,

alle 19.30, al teatro comunale Neglia di Enna con il “ Concerto per alberi” dell’Orchestra Francesco

Paolo Neglia, diretta dal maestro Carmelo Capizzi, Sergio Adamo al violino concertatore, Cinzia

Capizzi, flauto, Sofia Salamone, clarinetto e Andrea Longi sassofono.

E poi lo spettacolo di sandArt di Stefania Bruno, voce narrante Vincenzo Bruno “L’uomo che

piantava gli alberi” riduzione dell’omonimo racconto di Jean Giono .

L’ingresso è libero su prenotazione whatsApp al numero 3331336337

Sul sito www.festivalibroenna.it si possono visionare tutti i laboratori dedicati a bambini e adulti.

Su prenotazione gli eventi saranno accessibili anche alla comunità segnante della lingua italiana dei

segni, contattando su whatsApp il 3280048379.