Governance aziendale, i commercialisti ospitano la deputata Schifone

Marta Schifone a Enna per parlare di governance aziendale e responsabilità dei revisori. Appuntamento a venerdì 4 aprile per un convegno promosso dall’Ordine dei Commercialisti di Enna. La parlamentare di Fratelli d’Italia sarà presente per l’evento che affronterà l’impatto della riforma dell’articolo 2407 c.c.

L’approfondimento

L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Enna, con il patrocinio della Conferenza degli Ordini della Sicilia, promuove dunque un importante momento di approfondimento sul tema della responsabilità dei revisori e del sistema di governance aziendale, alla luce della recente riforma dell’articolo 2407 del Codice Civile.

Il convegno

Il convegno, dal titolo “Sistema della Governance Aziendale e Responsabilità Civile dei Revisori – L’impatto del nuovo articolo 2407 c.c.”, si terrà venerdì 4 aprile dalle 15:30 alle 18:30, nella Sala “Nino Gagliano” dell’Ordine dei Commercialisti di Enna e nel salone della Camera di Commercio PA-EN, in Piazza Garibaldi.

La parlamentare

L’incontro vedrà come detto la partecipazione di Marta Schifone, parlamentare nazionale e prima firmataria del disegno di legge che ha introdotto la recente modifica normativa. Si tratta di un’occasione di confronto diretta con il legislatore che, proprio con questa riforma, ha inteso rafforzare il sistema di controlli societari e il ruolo di garanzia dei revisori.

I lavori aperti da Longi

Ad aprire i lavori sarà Eliana Longi, anch’ella parlamentare nazionale di Fratelli d’Italia, mentre i saluti istituzionali saranno affidati al presidente dell’Odcec di Enna, Marco Montesano e al Coordinatore della Conferenza Regionale, Maurizio Attinelli. Seguirà l’intervento di Giuseppe Davide Caruso, docente di Economia Aziendale all’Università degli Studi di Catania, che offrirà un inquadramento tecnico-operativo della norma.

Montesano, “opportunità preziosa”

«La presenza della deputata Schifone – sottolinea il presidente Montesano – rappresenta un’opportunità preziosa per i professionisti e in particolare per quanti, tra noi, svolgono incarichi nei collegi sindacali. Il nuovo testo dell’articolo 2407 impone riflessioni importanti sul nostro ruolo, anche in ottica di prevenzione delle responsabilità. Con questo evento vogliamo dare un contributo concreto alla comprensione e all’applicazione della norma».

Il convegno è accreditato ai fini della formazione professionale continua dei dottori commercialisti e dei revisori legali, con 3 crediti formativi.