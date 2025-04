Condanna sul caso Oikos, appello del Comune di Valguarnera

Tra i Comuni dell’ennese debitori della società Oikos Spa c’è pure Valguarnera che dovrebbe sborsare la somma di circa 386 mila euro. Come è già noto, La società di smaltimento RSU con sede a Motta Sant’Anastasia, che ha svolto servizio per conto dell’Ato Enna-Euno Spa, ha avuto ragione per gli anni 2013-2016 dal Tribunale di Catania- sezione specializzata in materia d’imprese- per cui dovrebbe ricevere dai Comuni inadempienti la somma di circa 7 milioni di euro.

Chi è il legale

La sindaca Draià con proprio decreto, ha riaffidato l’incarico per l’appello all’avvocato Francesco Impellizzeri che già aveva seguito la causa in primo grado.