Lavori in ritardo a Valverde, Dipietro, “ci sono responsabilità, non chiuderemo gli occhi”

Promette azioni per stanare i responsabili dei ritardi di alcuni lavori che sono ancora in corso ad Enna il sindaco, Maurizio Dipietro. Lo ha riferito nel corso dell’ultimo Consiglio comunale dove ha presentato la relazione annuale dell’attività amministrativa legata al 2024. “Ci sono lavori che registrano ritardi ma questa è una costante: qualcosa non funziona. L’amministrazione non chiuderà gli occhi perché i tempi di consegna alla collettività rispondono alla garanzia di dare un servizio”.

L’immobile di Valverde

L’opera ancora incompleta è certamente l’ex immobile dell’istituto magistrale nel quartiere di Valverde, come emerge nella relazione del sindaco.

“Entro la fine del mese di novembre – si legge nella relazione – dell’anno di cui si relaziona avrebbe dovuto essere consegnato l’immobile sito nel quartiere di Valverde (ed un tempo adibito a Istituto Magistrale) finanziato a mezzo del PNRR con circa due milioni e mezzo di euro da destinare ad asilo nido a completamento di un polo scolastico che, a seguito del trasferimento degli alunni dai locali di via Roma della scuola Pascoli a quelli della scuola S. Chiara e del trasferimento di questi ultimi dai locali di Santa Chiara a quelli di Valverde, avrebbe contribuito a ridare vita ad un quartiere, quello di Valverde appunto, che era stato abbandonato a se stesso ed era in una fase di declino che sembrava inarrestabile”.

“Ci sono ritardi”

Nella sua relazione, il sindaco non si nasconde: “La consegna dell’opera è in notevole ritardo del quale l’amministrazione sta approfondendo le cause al fine di adottare le opportune iniziative. Nel mese di settembre, anche in questo caso con ritardo rispetto alle tempistiche previste, è stata consegnata all’Istituto comprensivo suddetto la palestra di via Bagni, in stato di abbandono da troppi anni, che è

stata oggetto di lavori di ristrutturazione e di efficientamento energetico per un importo superiore ai quattrocentomila euro”

Il recupero del quartiere

Il sindaco ha anche pianificato un’azione di recupero di Valverde. “L’amministrazione negli ultimi mesi del

2024 ha conferito – si legge nella relazione – un incarico professionale ad un tecnico per la redazione di un progetto esecutivo per il rifacimento della piazza di Valverde che, in forza del predetto progetto, è stato ammesso a finanziamento e che dovrebbe, negli auspici dell’amministrazione, essere pronta per l’apertura del prossimo anno scolastico, in tal modo assicurando ai residenti ed ai fruitori dell’istituto scolastico un ulteriore intervento urbanistico rispetto a quelli già portati a compimento”