La medicina di genere, un nuovo approccio alla medicina moderna o cos’altro? Di fatto un dubbio che può essere scientifico ma anche sociale e che porta con se molte conseguenze. per affrontare questi temi si tiene oggi una apposita conferenza intitolata “Medicina di genere tra cultura, normativa e pratica clinica“. Si tratta di un evento di rilievo nel panorama della Medicina e delle Scienze sociali. L’evento è organizzato dalle tre prestigiose associazioni Rotary Club di Enna, Soroptimist Club di Enna e AIDDA Delegazione Sicilia (Associazione Italiana Donne Imprenditrici e Dirigenti di Azienda), sotto l’impulso della Prof.ssa Elisa Rita Ferrari, associata di Economia Aziendale presso l’Università degli Studi Kore di Enna. L’appuntamento è per oggi. 10 aprile 2025 alle ore 17:30 presso la Sala Cerere a Enna.

Finalità della Conferenza

La conferenza mira a sensibilizzare la società civile sul tema della medicina di genere, accendendo i riflettori sulla necessità di un nuovo approccio scientifico che tenga conto delle differenze di genere nelle diagnosi e nelle cure. La proficua sinergia tra i tre enti promotori, con il patrocinio dell’Università degli Studi di Enna Kore, del Comune e dell’ASP di Enna, rappresenta un importante momento di condivisione e scambio di conoscenze.

Importanza della Medicina di Genere

La medicina di genere rappresenta un campo di indagine ricco e innovativo, imprescindibile in ragione della sua funzione critica e decostruttiva nei confronti del sapere medico. L’attenzione al genere diviene un elemento determinante per la tutela della salute, in ragione delle condizioni di equità e di appropriatezza delle cure favorendo attività di studio e prospettive di ricerca.

La multidisciplinarità nello studio delle questioni mediche e nell’approccio diversificato al genere sostengono soluzioni cliniche e umane capaci di valorizzare il coinvolgimento multidisciplinare nell’approccio scientifico e interdipartimentale delle diverse competenze accademiche e professionali.

I Relatori

La conferenza vedrà la partecipazione di illustri relatori, esperti nei rispettivi campi:

Prof. Giuseppe Burgio – Ordinario di Pedagogia Generale e Sociale, Università degli Studi di Enna Kore

Prof.ssa Alessia Gabriele – Associata di Diritto del Lavoro, Università degli Studi di Enna Kore

Prof.ssa Caterina Gagliano – Ordinaria di Malattie dell’Apparato Visivo, Università degli Studi di Enna Kore

Prof. Tullio Prestileo – Direttore UOD Patologie Infettive, ARNAS Ospedale Civico di Palermo

Moderazione

La conferenza sarà moderata dalla Prof.ssa Elisa Ferrari, che con metodo e competenza, guiderà i lavori favorendo un dibattito produttivo e costruttivo tra relatori e partecipanti.

Conclusione

La conferenza “ Medicina di genere tra cultura, normativa e pratica clinica ” promette di essere un evento ricco di contenuti e spunti di riflessione, volto a promuovere un approccio inclusivo e differenziato nella tutela della salute.

