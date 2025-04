Auto di scorta contro mezzo pesante, grave incidente in galleria, feriti e A19 chiusa

Un grave incidente stradale si è verificato lungo l’autostrada A 19 Palermo Catania in territorio di Enna. Per cause in via di accertamento un’autovettura di scorta dell’Arma dei carabinieri si è scontrata con un mezzo pesante all’interno della galleria Fortolese.

Almeno due feriti

Sono almeno due le persone rimaste ferite. Sembra si tratti dei carabinieri che viaggiavano sulla vettura di scorta. L’autostrada è attualmente chiusa per consentire l’arrivo dei mezzi di soccorso e le operazioni che ne conseguono.

Traffico paralizzato

La chiusura della strada ha causato un incremento considerevole del traffico nel territorio di Enna Bassa dove si sono formate lunghe code di autoveicoli. Il traffico, di fatto, al momento risulta paralizzato