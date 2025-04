La vita carceraria raccontata da un Ennese, la mostra di Andolina al Garage Arts Platform

“In tutti i sensi”, la mostra fotografica di Paolo Andolina apre al Garage Arts Platform mercoledì 16 aprile alle 19:30, via Leonardo da Vinci 2, Enna. La mostra sarà attivata durante la serata inaugurale da alcune azioni e performance, compresa la cena.

In mostra una selezione ragionata delle vasta serie fotografica realizzata da Andolina durante diversi decenni di attività presso le case circondariali locali in collaborazione con i carcerati e le carcerate che ha conosciuto e incontrato. Tanti scatti che documentano gli espedienti, gli esperimenti e la creatività che i detenuti sviluppano per creare intorno a sé un contesto meno anonimo e più vicino a quello che manca, o per generare una continuità, spirituale e ipotetica, tra il dentro e il fuori. “In tutti i sensi” è anche il racconto, privo di giudizio, delle attese, delle identità, delle speranze, della necessità di prendersi cura della propria persona, della volontà di continuare a praticare un mestiere o della capacità di inventarne uno nuovo.

“Terra e cielo, arte e impegno. Questo progetto fotografico è anche un progetto di vita, il segno di una presenza costante e partecipe accanto a chi è temporaneamente privato della propria libertà. Sono certo che la bellezza delle fotografie sia figlia anche di questa scelta personale, di questo coinvolgimento sincero nella vita e nelle sofferenze di chi è ritratto”. Così si esprime Don Ciotti riguardo alla serie fotografica pubblicata anche nel libro “Anche i santi vivono in cella” , Moderna Edizioni , 2021, che accompagna la mostra.

Il carcere visto attraverso i sentimenti è un mondo ricco ed esasperatamente umano: giovani e meno giovani, africani, albanesi, francesi, curdi, indiani e anche paesani popolano il reportage sull’uomo di Andolina, dove ogni gesto, ogni oggetto, ogni icona assume un significato purificatore e riconciliatore.

Durante la serata inaugurale la visita alla mostra a partire dalle 19.30 sarà organizzata a gruppi e cadenzata da alcune performance e attivazioni dello spazio espositivo. A conclusione sarà offerta una cena ispirata al tema della mostra, sia nella scelta della pietanza che nella modalità di servizio.

“In tutti i sensi” sarà visitabile durante le altre aperture del Garage e su appuntamento fino all’1 giugno 2025 scrivendo a garage.enna@gmail.com o contattando l’associazione sui propri canali social.

Paolo Andolina (1956, Enna) lavora come filmografo-fotografo e regista di audiovisivi. Dopo essersi formato nella scuola teatrale di Antonio Maddeo, regista ennese, studia presso l’Istituto di Scienze Cinematografiche a Firenze. La sua attività spazia dalla ricerca fotografica alla produzione video come regista. Fondatore del “Centro Video Mediterraneo” ha all’attivo numerosi documentari teatrali, naturalistici e antropologici sulla Sicilia e sul bacino Mediterraneo ricevendo riconoscimenti nazionali ed internazionali. Cura la regia di programmi televisivi per emittenti tv. Per quasi trent’anni si è occupato di recupero sociale insegnando fotografia presso la casa circondariale di Enna, Nicosia e Piazza Armerina. Negli anni ha realizzato anche produzioni video e fotografiche con i detenuti e proprio grazie al suo impegno ha organizzato mostre fotografiche e documentari, stabilendo un vero rapporto di fiducia e di reciproca collaborazione.

Pierelisa Rizzo