Esordio casalingo per le ragazze del Circolo Tennis Calascibetta

Esordio casalingo, quest’oggi (sabato 12 aprile) alle ore 15:30 per le ragazze del

“Circolo Tennis Calascibetta”, chiamate a disputare il Campionato regionale D1. Nei

campi in terra rossa, che sorgono nella modernissima struttura sportiva di contrada

Pianolonguillo, le sorelle Alessia e Martina Bertuccio e Francesca Lucchese,

affronteranno le parigrado del “Circolo Tennis Lion Palermo”. Le tenniste xibetane, dopo

diverse stagioni disputate in Circoli di altre province, grazie al lavoro e alla lungimiranza

della dirigenza del Club xibetano, sono rientrate, nel 2022, nella loro “casa tennistica”,

inanellando una serie di importanti successi: sono arrivati infatti due promozioni

consecutive, che hanno portato la compagine xibetana in appena due anni dalla Serie D3

alla D1, mentre per le due juniores della squadra, Martina neo 18 enne e Francesca

ancora 15 enne, anche il prestigioso titolo di campionesse regionali under 18, con un

percorso fatto di soli successi. Quest’anno le tre tenniste cercheranno di ottenere altri

successi, puntando a fare il massimo in un campionato tutto nuovo e provando anche a

riconfermare il titolo under 18.