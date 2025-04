Via libera al piano paesaggistico provinciale dell’ennese

Arriva il via libera regionale al piano paesaggisti provinciale dell’ennese. Un via libera che permette di avviare un importante percorso di adozione e di tutela del territorio.

Il passaggio alla Regione siciliana

Si è consumato ieri nei locali del Dipartimento Regionale dei Beni Culturali di Palermo l’ultimo step del complesso iter procedimentale che porterà all’adozione del Piano Provinciale Paesaggistico. A darne notizia è il Soprintendente Angelo Di Franco che, dopo avere ricevuto il parere favorevole dell’Osservatorio regionale sul Paesaggio, ha ringraziato i Sindaci ed i rispettivi Uffici tecnici dei 20 Comuni della provincia di Enna, le Associazioni ambientaliste e culturali e, soprattutto, i propri collaboratori.

Parla il Sovrintendente

Per l’Architetto Di Franco con l’adozione del Piano “Il territorio si doterà di un importante strumento di tutela e valorizzazione dell’enorme patrimonio paesaggistico di cui è dotata la provincia di Enna”.

Il Soprintendente ha pure sottolineato la valenza deterrente del Piano nei confronti di un territorio preso di mira negli ultimi anni da un’esagerata progettualità di impianti per la produzione di energie rinnovabili: “Non è in discussione il necessario contributo che ogni territorio deve dare per raggiungere la quota di autonomia energetica regionale, ma è evidente che nella comparazione degli interessi pubblici quello paesaggistico – peraltro previsto anche dalla Costituzione – non può essere puntualmente sacrificato”.

Uno strumento vincolante appena sarà pubblicato

Dopo la pubblicazione in gazzetta ufficiale del decreto di adozione assessoriale il Piano provinciale paesaggistico sarà vincolante sia per gli strumenti urbanistici comunali che per i privati cittadini, concorrendo a disciplinare il governo del territorio.