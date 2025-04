Riaprono lo svincolo autostradale e il castello di Lombardia aspettando la “Panoramica”

La primavera a Enna sembra essere arrivata e lo si nota anche dallo stato di

avanzamento di quei cantieri di lavoro che nei mesi scorsi hanno generato non

poco scoraggiamento negli ennesi. La strada provinciale di accesso a Enna-alta

è stata riaperta in entrambi i sensi di marcia, il Castello di Lombardia sarà

riaperto alla fruizione turistica come riaperto sarà lo svincolo autostradale per

Enna sulla carreggiata Catania-Palermo. Un tris di tutto rispetto che poteva

anche diventare poker se in quella che una volta si chiamava “Provincia

regionale” qualcuno avesse avuto l’interesse di governare il procedimento

amministrativo di finanziamento ed appalto della s.p. n. 28 conosciuta come

“Panoramica”.

L’ente di area vasta, una riforma che ha fatto danni

Inutile ribadire quanto danno è stato fatto per un territorio delle aree interne

come il nostro tentare malamente di riformare l’ente di area vasta. Come inutile,

almeno in questa fase, è sottolineare i limiti di un’elezione di 2° grado degli

organi di governo di tale ente, prevista per il prossimo 27 aprile. Ci piace invece

immaginare che il Sindaco che sarà eletto Presidente del Libero consorzio

comunale possa intestarsi la battaglia della “Panoramica”, restituendo agli

ennesi la speranza di riavere una strada strategica per accedere al centro

storico senza subire le inevitabili strozzature del traffico cittadino.

Se questo Sindaco, che non esiteremmo a definire il “Presidente della

Panoramica”, riuscisse anche a promuovere un’attività ispettiva per far emergere

le responsabilità che certamente ci sono su questo “dossier”, ne saremmo

doppiamente grati. Già, perché a fronte di finanziamenti concessi e lavori

appaltati ed iniziati, un’interruzione così lunga non è giustificabile, soprattutto

dopo l’acquisita disponibilità progettuale a demolire e ricostruire tutte le

campate.