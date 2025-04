Solidarietà e divertimento alla Comunità Arcobaleno di Villarosa

Una giornata all’insegna della solidarietà e del divertimento quella trascorsa con i bambini della Comunità Arcobaleno di Villarosa.



L’iniziativa è stata promossa dall’Associazione Nazionale Carabinieri di Enna e dal SIM Carabinieri segretaria provinciale di Enna ed ha visto la partecipazione dello sportello Antiviolenza di Enna dell’Associazione Co.tu. Le.vi ,è dell’Associazione di Volontariato Happy Smile di Enna che ha animato l’evento coinvolgendo grandi e bambini con il patrocinio del Comune di Villarosa. All’evento è stato presente anche il comandante della locale stazione Carabinieri.

Un modo per celebrare la Santa Pasqua con i bambini della comunità che hanno ricevuto cosi uova e doni. “Credo che la comunità debba esprimere profonda gratitudine alla comunità per il lavoro che viene svolto in questa struttura e con quale dedizione nei confronti dei bambini che si trovano in difficoltà” – ha detto la responsabile della Co.Tu.Le.Vi., Eleanna Parasiliti Molica