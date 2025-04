Enna torna in giunta regionale, un assessore affiancherà i due parlamentari del territorio

Il territorio della provincia di Enna è ritornato ad essere rappresentato al governo

della Regione. Dopo l’esperienza della troinese Elena Pagana poi dimessasi

dalla carica assessoriale a seguito di un concordato avvicendamento con la

forza politica di appartenenza (FdI), il testimone è passato a Francesco Colianni

che, però, è stato sponsorizzato da un’altra forza politica, anch’essa di

maggioranza (MpA).

In questo modo le rappresentanze regionali di riferimento territoriale tornano ad

essere tre, visto che Colianni affiancherà gli unici due parlamentari regionali di

cui dispone il nostro territorio (Lantieri e Venezia). Sul fronte interno all’MPA

(oggi Grande Sicilia), questa nomina assume una valenza risarcitoria visto che il

lusinghiero risultato elettorale di Colianni non ha consentito allo stesso di

conquistare uno dei due seggi disponibili all’ARS.

Attenzione ai territori più deboli

Questo tipo di attenzione verso i territori più deboli non è troppo diffusa tra le

classi dirigenti dei partiti, ma il leader dell’MPA ha dimostrato ancora una volta di

crederci e così, dopo averlo già fatto in passato con Paolo Colianni, ha deciso di

replicare col figlio Francesco, confidando sull’effetto trascinamento di tale

incarico. L’obiettivo è infatti quello di potenziare elettoralmente l’MPA ennese

affinché lo stesso sia in grado di conquistare il prossimo seggio elettorale

regionale. Ma a differenza di quanto accadde col padre, la coperta è troppo

stretta e i seggi disponibili sono scesi da tre a due.

Oggi il giuramento all’Ars

Il neo assessore Colianni giurerà oggi pomeriggio, martedì 15 aprile alle ore 15 all’Ars.

Al netto delle legittime questioni politiche e delle auspicate ricadute elettorali,

che potrebbero influenzare anche la futura geografia politica al Comune di Enna,

un territorio piccolo come il nostro non può non salutare con ottimismo un siffatto

incarico di governo.