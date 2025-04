Silenzio assordante sulla gestione dei campi di tennis di Villa Pisciotto

E’ calato uno strano silenzio sui nuovi campi di tennis di Villa Pisciotto, per i

quali non si registra alcuna presa di posizione né da parte dell’Amministrazione

Dipietro né da alcuna forza politica. Eppure l’arrivo della stagione primaverile

avrebbe dovuto indurre il Comune a fare presto, anche per consentire alla

Federazione Italiana Tennis (FIT) di fare entrare nel proprio circuito i nuovi

campi. Nell’assenza, il polo sportivo xibetano continua ad avere la ledearship e

non solo per il tennis.

Completati lavori e infrastrutture

Completati i lavori e realizzate le nuove infrastrutture di servizio, l’impiantistica

sportiva di Villa Pisciotto dovrà essere gestita, certamente per dare un servizio

dignitoso ai tanti amanti del tennis ennese, ma anche per mettere a reddito il

correlato patrimonio pubblico. Il Comune non può permettersi di mantenere un

profilo basso e, al contrario, dovrà fare una scelta motivandone le ragioni. Potrà

decidere di gestire l’impiantistica in economia con il proprio personale o affidarla

in concessione a terzi previa manifestazione d’interessi. Ciò che non potrà fare è

privare la collettività ennese della possibilità di fruire dei nuovi impianti che sono

“pubblici” perché realizzati con fondi “pubblici”.

Perchè il silenzio?

In tale contesto non appare ultroneo sottolineare che rimane nella

disponibilità/discrezionalità degli Amministratori comunali soltanto la scelta del

modello per la gestione e la cura degli interessi pubblici e non anche l’esistenza

dei medesimi interessi pubblici. A questo punto è facile immaginare che la

questione possa entrare nel dibattito politico del Consiglio comunale, anche per

conoscere ufficialmente cosa c’è dietro il silenzio dell’Amministrazione

Dipietro.