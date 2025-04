Concluso corso di Confcommercio per bartender, 50 nuove figure

Si è concluso il primo corso base per bartender organizzato da Confcommercio Caltanissetta Enna

in collaborazione con The Cocktail experience di Ennio Campanaro. Un progetto che ha preso il via lo scorso febbraio ed è terminato in questi giorni coinvolgendo 50 aspiranti bartender delle province di Enna e Caltanissetta.

Le sedi dei corsi

I corsi sono stati realizzati in 5 sedi: Enna, Piazza Armerina, Nicosia, Caltanissetta e Gela per

favorire la partecipazione di tutte le aziende interessate. “Abbiamo voluto scommettere su questo settore – commenta il direttore di Confcommercio, Gianluca Speranza – perché crediamo nella formazione delle figure professionali dei pubblici esercizi. Abbiamo potuto dimostrare ai nostri soci, che hanno partecipato con entusiasmo, che avere dipendenti professionali garantisce un servizio migliore, con minori sprechi e maggiori guadagni, oltre che una soddisfazione maggiore per i clienti”.

Il profilo dei partecipanti

I corsisti, in parte titolari di locali e in parte dipendenti, hanno potuto scoprire la storia dei distillati,

hanno imparato a organizzare il piano di lavoro e hanno imparato a fare i cocktail classici. “L’esperienza è stata positiva – continua Speranza – per questo motivo faremo sicuramente un secondo corso base ma soprattutto lanceremo in autunno il corso di secondo livello per bartender”. Confcommercio Caltanissetta Enna ha anche fatto partire un corso per chi aspira ad aprire un locale di somministrazione cibo e bevande (il corso Sab) e a luglio si appresta ad avviare un corso sul caffè rivolto ai bar.

Campanaro, “migliorare servizio alla clientela”

“La The cocktail experience ha una vocazione importante alla formazione, crediamo che offrire un

servizio migliore ai clienti sia importante per le nostre province – ha commentato Ennio Campanaro è anche un momento di confronto tra chi investe nei nostri territori. Impariamo l’uno dall’altro, ci

scambiamo idee e da questo nascono anche nuove collaborazioni”. La consegna degli attestati è avvenuta a Enna, in una serata di festa. “Vogliamo essere al fianco dei nostri soci. I dirigenti di Fipe (federazione italiana pubblici esercizi) hanno creduto fin da subito nel progetto – conclude Speranza – e continueremo a investire nella formazione”.