L’unico dipendente in malattia, chiuso il cimitero di Valguarnera

E’ bastato un malanno dell’unico dipendente del Comune di Valguarnera distaccato al cimitero comunale per la chiusura del camposanto.

Cancelli chiusi

Cancelli chiusi per tante famiglie che avrebbero voluto portare un omaggio ai propri defunti alla vigilia di Pasqua, il momento più importante per i credenti.

Il post della sindaca

La sindaca di Valguarnera, Francesca Draià, attraverso un post sulla sua pagina social, ha scritto che “a causa di un improvviso problema del dipendente il cimitero è chiuso”. Insomma, l’unico impiegato distaccato al camposanto non è disponibile ma questo fa capire quanto sia corta la coperta al Comune di Valguarnera che, evidentemente, non può permettersi che un dipendente possa avere anche un semplice raffreddore. Evidentemente, non c’erano sostituti per supplire all’assenza dell’impiegato ma il disagio per gli utenti resta.

Greco, “perché non aprirlo lo stesso?”

La consigliera comunale d’opposizione, Filippa Greco, tuona contro l’amministrazione. “Ennesima vergogna, un sacco di telefonate. Cosa dovrei rispondere ai cittadini che mi chiedono? Bastava aprirlo, e dare la possibilità ai nostri cittadini di visitare i propri cari. Per non parlare dei tanti che sono venuti da fuori. Però continuiamo a parlare di finanziamenti, non sapendo gestire le cose che dovrebbero essere le priorità”

D’Angelo

La consigliera Filippa D’Angelo auspica la riapertura del cimitero per “consentire a ciascuno di vivere il proprio dolore e i propri affetti come è giusto che sia”