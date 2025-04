Scuola, elezioni delle Rsu, la Uil, “successo delle nostre liste”

“Straordinario successo delle liste della Uil Scuola-Rua a Enna e provincia nelle elezioni per il rinnovo delle Rappresentanze sindacali Rsu. Con 1304 consensi su 3647 (35,7%), 34 seggi su 93, il Sindacato delle Persone è primo per consensi tra lavoratrici e lavoratori confermandosi così punto di riferimento solido e credibile per tutto il personale della Scuola”. Lo afferma il segretario della Uil Scuola-Rua ennese, Michele Sollami, col quale s’è subito congratulato Enzo Savarino, coordinatore territoriale con delega su Enna per la Uil Sicilia.

Savarino, “affermazione della Uil”

Savarino, in particolare, ha espresso “gratitudine alle lavoratrici e ai lavoratori per la grande lezione di democrazia assicurata con la esaltante partecipazione al voto, che ha visto una significativa affermazione della Uil”.

Sollami, “rinnovo contrattuale”

Il segretario Uil Scuola, Sollami, ha invece sottolineato: “Il nostro risultato conferma che abbiamo intrapreso la strada più giusta e coerente per rispondere alle richieste dei lavoratori”. L’esponente sindacale aggiunge: “Nostra priorità è ottenere fin da subito un rinnovo contrattuale, relativo al periodo 2022/24, che sia migliorativo ai fini giuridici ed economici. Dalle elezioni Rsu è giunto un chiaro segnale a chi, con la firma del contratto nazionale 2019/21, ha contribuito irreversibilmente a decisioni governative del tutto sbagliate. Un grazie, quindi, a tutti i candidati, ai componenti delle Commissioni elettorali e agli scrutatori che si sono impegnati in questa coraggiosa competizione elettorale e a tutti coloro, iscritti e semplici simpatizzanti, che hanno sostenuto e votato le nostre liste. Vogliamo ora confermare impegno e disponibilità per un comparto che, specialmente in provincia di Enna, sta vivendo ormai da tempo una fase difficile con la perdita di centinaia di posti di lavoro provocata dalla riduzione del numero degli alunni e da scelte selvaggia di cosiddetta razionalizzazione