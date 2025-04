Videomapping sulla Torre Adelasia chiude gli eventi pasquali ad Aidone

Una conclusione della giornata di Pasqua suggestiva ed innovativa, in piazza Cordova alle 20:00, con il videomapping architetturale sulla Torre Adelasia , pensato e prodotto dall’Associazione Culturale Belvedere per celebrare “ ‘A Giunta” aidonese.

L’appuntamento chiude il cartellone composto da 10 eventi, iniziato lo scorso 5 aprile, voluto per la Pasqua dall’ amministrazione comunale guidata dal sindaco Anna Maria Raccuglia e curato insieme all’assessore comunale con delega alla cultura Alessandra Mirabella, che per il suo valore ha ottenuto il sostegno economico degli assessorati regionali del turismo, dello sport e dello spettacolo, dei Beni culturali e dell’identità siciliana.

La giornata di Pasqua ad Aidone sarà caratterizzata dalla tradizionale “ ‘A Giunta”, alle ore 10:00 in piazza Cordova, e verrà scandita da più eventi :dalle 15:30 alle 18:30, le guide turistiche nel Museo turistico di Aidone ed il Trekking urbano dalle 15:00 alle 18:00 che attraverserà i luoghi più suggestivi del paese ed il “video mapping architetturale “ ‘A Giunta” sulla Torre Adelasia alle 20.

Ad entrare nei dettagli della giornata di Pasqua ad Aidone, Alessandra Mirabella, Assessore alla Cultura “dopo la tradizionale Giunta, l’incontro tra Cristo Risorto e la Madonna, con la presenza dei Santoni, statue ‘’giganti’ degli Apostoli in cartapesta e legno portati in processione dai ‘santari’, saranno offerte dall’amministrazione comunale visite guidate gratuite al museo archeologico (previo acquisto del biglietto d'ingresso 8 euro intero,4 euro ridotto, ultimo ingresso 17:30) allo scopo di sottolineare la continuità tra il culto pagano e quello cristiano, quindi la visita della mostra fotografica che racconta la Giunta degli anni cinquanta attraverso scatti conservati per decenni negli archivi della missione archeologica americana che dal 1955 scava a Morgantina. Inoltre, sarà possibile percorrere il percorso di trekking urbano che passa per i monumenti più rappresentativi della città.

Alle 20:00 in piazza Cordova, la piazza principale di Aidone, saranno possibile assistere alsuggestivo Video Mapping architetturale su ‘’A Giunta di Pasqua’ sulla Torre Adelasia, monumento che attraverso sovrapposizioni di epoche diverse, racconta la storia della città sin dalla fondazione normanna”.

Aidone, evidenzia il sindaco Annamaria Raccuglia ” è una città con un grande potenziale turistico che intende promuovere non solo il turismo archeologico, grazie alla presenza della polis di Morgantina e del suo Museo, ma anche il patrimonio culturale immateriale e identitario rappresentato dalle feste locali della nostra tradizione”. Una celebrazione della Pasqua curata nei minimi particolare e che lancia un ponte ideale con un altro momento fortemente identitario per la comunità aidonese quello del primo maggio con la festa di San Filippo Apostolo su cui il sindaco Raccuglia dice: “abbiamo curato vari allestimenti per rendere più armoniose le vie principali della città: un tappeto di arte effimera e l’installazione di zagarelle che preannunciano la sentita festa di San Filippo Apostolo, primo maggio”.

La mostra “ ‘A Giunta anni ‘50” resterà aperta sino al 2 maggio nei locali dell’ ex esattoria ed offre ai visitatori una interessante raccolta di scatti degli anni ‘50 provenienti dall’archivio della missione archeologica americana a Morgantina della Princeton University, di cui è curatrice l’assessore Alessandra Mirabella.

Foto tratta dalla Pro Loco di Aidone