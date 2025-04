Pd, costituito a Troina il Comitato per sostenere i 5 referendum

Il Circolo “Vittorio Fiore” del Partito Democratico, il Circolo Giovani Democratici, la Camera del Lavoro della Cgil di Troina e il Circolo “E. Berlinguer” dei Giovani Democratici, hanno costituito a Troina il Comitato a sostegno dei cinque referendum che si svolgeranno l’8 e il 9 giugno. Il comitato è aperto a chiunque, in forma individuale o associata, voglia farne parte.

Ai cinque referendum bisogna votare SI’ per ridare dignità al lavoro e sottrarlo alla logica di mercato, che lo considera ingiustamente una merce senza tener conto del fatto che il lavoratore è una persona e un cittadino di un Paese democratico da rispettare.

1) SI’ all’abrogazione della norma di legge che impedisce la riassunzione in servizio del lavoratore licenziato ingiustamente e senza alcun fondato motivo dal datore di lavoro di un’impresa con più di 15 dipendenti;

2) SI’ all’abrogazione della norma di legge che consente al datore di lavoro di un’impresa con meno 16 dipendenti di licenziare illegittimamente un lavoratore, che può ricevere al massimo 6 mensilità di stipendio come risarcimento;

3) SI’ all’abrogazione delle norma di legge che consente rapporti di lavoro a termine della durata di 12 mesi anche se il lavoro da svolgere non è temporaneo. E’ una forma di contratto che mette il lavoratore sotto ricatto, impedendogli di fatto di realizzare un progetto di vita;

4) SI’ all’abrogazione della norma di legge che impedisce di estendere all’impresa appaltante la responsabilità di un infortunio sul lavoro nel cantiere dell’impresa subappaltatrice;

5) SI’ all’abrogazione della norma di legge che prevede 10 anni di residenza legale in Italia per il cittadino straniero che vuole fare la domanda della cittadinanza italiana. Eliminando questa norma, il requisito della residenza legale si riduce da 10 a 5 anni per ottenere la cittadinanza italiana.