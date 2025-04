E’ morto Papa Francesco

E’ morto a 88 anni Papa Francesco. La Santa Sede ha annunciato il suo decesso avvenuto stamane alle 7,35. “Carissimi fratelli e sorelle con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco” ha detto sua Eminenza Cardinale Farrel.

Il ministro Tajani

“Papa Francesco è tornato alla Casa del Padre. Cura del Creato, Misericordia, fratellanza: è stato un grande Pontefice. Un amico dell’Italia. Preghiamo per lui e per il futuro di tutta la Chiesa Cattolica. Santo Padre, ci protegga da lassù”. Così il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, su X.

Il cordoglio dell’Iran

L’Iran ha espresso le sue “condoglianze” per la morte di Papa Francesco, per bocca del portavoce del ministero degli Esteri.

Il presidente israeliano

Il presidente israeliano Herzog ha lodato “un uomo di profonda fede e infinita compassione” nel suo messaggio di cordoglio per la morte di Papa Francesco.

Von der Leyen, “ispirato milioni di persone”

“Oggi il mondo piange la scomparsa di Papa Francesco. Ha ispirato milioni di persone, ben oltre la Chiesa cattolica, con la sua umiltà e il suo amore così puro per i meno fortunati. Il mio pensiero va a tutti coloro che soffrono per questa profonda perdita. Che possano trovare conforto nell’idea che l’eredità di Papa Francesco continuerà a guidarci tutti verso un mondo più giusto, pacifico e compassionevole”. Questo il messaggio di cordoglio della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen su X per la morte di papa Francesco.

Meloni, “ci lascia un grande uomo”

“Papa Francesco è tornato alla Casa del Padre. Una notizia che ci addolora profondamente, perché ci lascia un grande uomo e un grande pastore”, afferma la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. “Ho avuto il privilegio di godere della sua amicizia, dei suoi consigli e dei suoi insegnamenti, che non sono mai venuti meno neanche nei momenti di prova e di sofferenza”

Conte, “dolore immenso”

“La morte di Papa Francesco è un dolore immenso. Le sue ostinate parole di pace, dialogo e solidarietà a tutti i costi sono e resteranno una guida per tutti noi in questi tempi così difficili. Grazie per ogni insegnamento, riposi in pace”. Così il leader M5s Giuseppe Conte.

Renzi, “ha lasciato traccia profonda”

“Francesco ci lascia nell’abbraccio di ieri di Piazza San Pietro. Ieri il suo ultimo viaggio con la Papamobile è il simbolo del suo vivere in mezzo alla sua gente, al suo popolo. Sia in chi crede, sia in chi non crede il Papa argentino lascia una traccia profonda”. Lo ha detto il senatore di Italia Viva, Matteo Renzi

Rinviate partite di serie A

“A seguito della scomparsa del Santo Padre, la Lega Nazionale Professionisti Serie A comunica che le gare previste nella giornata odierna di Campionato di Serie A Enilive e Primavera 1 sono rinviate a data da destinarsi”. Lo rende noto la Lega in una nota. Le gare sono: Torino-Udinese, Cagliari-Fiorentina, Genoa-Lazio. Parma-Juventus.