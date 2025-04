Il processo a Stompo, la difesa, “il Tribunale lo ha assolto”

“Dal dispositivo della sentenza emerge come è stata esclusa dal Tribunale di Enna una responsabilità penale a carico del signor Stompo, stante l’utilizzo di una formula ampiamente assolutoria: “assolve Stompo Luigi dal reato lui ascritto, perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato”. Lo afferma l’avvocato Mauro Di Natale, difensore di Luigi Stompo, l’imprenditore edile finito sotto processo con l’accusa di indebita percezione di erogazioni pubbliche.

La vicenda giudiziaria

Una vicenda giudiziaria nata dopo la denuncia di un lavoratore dell’azienda da cui è scaturita l’inchiesta della Procura secondo cui Stompo avrebbe omesso di corrispondere all’operaio le indennità di malattia da ottobre 2016 a maggio 2017 e poi portato a compensazione con i contributi dovuti all’Inps le somme spettanti al lavoratore.

La copia della sentenza in Prefettura

Nel dispositivo del Tribunale di Enna è indicato anche che la copia della sentenza sarà trasmessa “al Prefetto di Enna per quanto di competenza in ordine alle previste sanzioni amministrative”. Su quest’ultimo aspetto l’avvocato Mauro Di Natale precisa: “In relazione alla sanzione amministrativa, per come si legge dallo stesso dispositivo della sentenza, si evidenzia che il signor Stompo Luigi non è stato condannato dal Tribunale di Enna a pagare alcuna sanzione amministrativa”. Inoltre, “ad oggi, non è stata elevata al signor Stompo alcuna sanzione amministrativa, in relazione alla vicenda che vede come denunciante il signor Beretta, neanche da parte della Prefettura di Enna”.

“Rigettato risarcimento del danno al lavoratore”

Il difensore dell’imprenditore edile aggiunge che è stata rigettata la richiesta di risarcimento avanzata dal lavoratore, costituitosi parte civile nel processo.

In merito alla sentenza, Stompo ed il legale, in attesa di conoscere le motivazioni della sentenza “si dichiarano soddisfatti dell’assoluzione nel procedimento penale e del rigetto della richiesta di risarcimento avanzata dal sig. Beretta, avendo sempre avuto fiducia nell’operato del Tribunale Ennese”