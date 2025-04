Elezioni provinciali, ecco a chi andranno i 10 seggi

Saranno 10 i consiglieri del Libero consorzio comunale di Enna. Sulla scorta delle prime indicazioni fornite dall’ente, che da oggi non sarà più sotto la guida dei commissari, ecco come sarà la distribuzione dei seggi.

La distribuzione

La proiezione assegnerebbe 4 seggi al Pd, 2 a Grande Sicilia, 1 a Forza Italia, 1 a Fratelli d’Italia, 1 a Dc e 1 alla Lega. La proclamazione del Presidente, Piero Capizzi è attesa già nella giornata di oggi.

I voti delle liste

Questi i dati delle liste: Lega di Salvini 27 voti pari al 9.35 per cento; Pd 84 pari al 32.51 per cento; DC Democrazia cristiana 29 pari 11.04 per cento; Forza Italia Berlusconi 36 pari al 13.99 per cento ; Grande Sicilia 48 pari al 19.71 per cento e Fratelli d’Italia Meloni 32 pari al 13.41 per cento per un totale di 256 voti.