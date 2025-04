La festa di Capizzi e l’abbraccio con la figlia, “ora a Enna un sindaco Pd”

“Penso sia giusto che alla Provincia, dopo lunghi anni di commissari, ritorni la politica, fondamentale per la crescita del nostro territorio. Se poi aggiungiamo che il Partito democratico, presentandosi combatto, riesce a vincere le elezioni e far eleggere quattro consiglieri, credo sia stata una bella giornata. Adesso dovranno subentrare i fatti, ovvero metterci subito al lavoro”. Così il neo presidente del Libero consorzio, nonché sindaco di Calascibetta, Piero Capizzi, che ieri sera ha festeggiato la vittoria nella sua Calascibetta.

La festa

Presenti, tra i tanti, il parlamentare regionale Fabio Venezia, che ha voluto fortemente la candidatura di Capizzi, l’ex senatore Mirello Crisafulli, da sempre uomo di punta del Pd provinciale e non solo, la Deputata Stefania Marino, la segretaria provinciale, Katia Rapè, e alcuni sindaci dell’ennese. Da ieri, insomma, il piccolo comune xibetano è ritornato ad essere un punto di riferimento in campo politico.

Il vanto di Calascibetta

L’elezione dell’avvocato Piero Capizzi a presidente del Libero consorzio diventa motivo di orgoglio per molti cittadini e riporta Calascibetta, in qualche modo, indietro di alcuni decenni quando poteva vantarsi di avere il Presidente della Regione Siciliana, ossia l’onorevole Giuseppe D’Angelo. Al neo presidente, che da questa mattina sarà negli uffici del Libero consorzio, il compito di governare, affrontare i tanti problemi, come quelli che interessano la viabilità, dedicarsi alle politiche di area vasta.

Per tre volte è stato eletto sindaco di Calascibetta, determinato nelle sue scelte, Capizzi, presentandosi ai suoi concittadini, durante l’incontro nel sodalizio “San Pietro”, ha detto: “Premiati dalla nostra credibilità e dalla nostra storia. Solo un lavoro di squadra, come quello messo in atto dal Partito democratico, poteva portarci alla vittoria. Abbiamo l’onere ma anche l’onore di governare”.

Capizzi, che ha dedicato la vittoria alla famiglia, ha poi aggiunto: “Dobbiamo sbracciarci tutti assieme affinché anche la città di Enna, il prossimo anno, abbia un sindaco del Partito democratico”. Una festa iniziata con le parole del segretario Provinciale, Katia Rapè: “Oggi questo piccolo paese dell’ennese potrà vantarsi di avere un presidente della Provincia. Piero Capizzi è stato un politico che ha ottenuto grandi risultati da sindaco grazie alla sua determinazione, al lavoro quotidiano. La sua tenacia farà ripartire la macchina amministrativa del Libero consorzio”.

L’abbraccio con la figlia Ester

Poi il taglio della torta, il brindisi e l’abbraccio con la figlia, la piccola Ester. Un successo, quello di Piero Capizzi, che ha portato il parlamentare regionale Fabio Venezia a dire: “Piero è una persona competente, appassionato della politica e con una lunga esperienza amministrativa. E’ riuscito a creare tutte le condizioni affinché lo votasse in modo combatto il Pd ma anche quel mondo del civismo, degli indipendenti e di alcuni amministratori del centrodestra”.

“Pd unito vince”

Ascoltato Mirello Crisafulli, ha aggiunto: “Il Pd unito vince. Abbiamo ottenuto un risultato importante”. Apprezzamenti anche dalla Deputata Stefania Marino: “Capizzi era la figura ideale. Adesso arriva la parte più difficile, quella lavorativa, ma Piero ha grandi capacità. Sono certa che lui e la squadra di governo riusciranno a dare un’anima importante alla Provincia”.