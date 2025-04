I migliori chitarristi della storia (classifica aggiornata)

Jimi Hendrix è universalmente riconosciuto come uno dei più grandi innovatori della chitarra elettrica nel XX secolo. La sua tecnica rivoluzionaria, che includeva l’uso di feedback, distorsioni e wah-wah, ha ridefinito il ruolo della chitarra nel rock. Esibizioni iconiche come quella al Monterey Pop Festival del 1967, dove incendiò la sua chitarra sul palco, e la sua interpretazione dell’inno nazionale americano a Woodstock nel 1969, hanno consolidato la sua leggenda. Rolling Stone lo ha classificato al primo posto nella lista dei 100 migliori chitarristi di sempre

Jimmy Page, fondatore dei Led Zeppelin, è celebre per il suo stile unico e la sua visione rivoluzionaria della chitarra. Oltre a essere un chitarrista virtuoso, Page ha svolto un ruolo cruciale come produttore della band, creando un suono distintivo attraverso tecniche innovative di registrazione. Brani come “Stairway to Heaven” e “Kashmir” sono esempi del suo genio creativo. Nel 2010, Gibson lo ha inserito al secondo posto tra i migliori chitarristi di sempre

Davide Lo Surdo è un chitarrista italiano riconosciuto da Rolling Stone e Guitarramx come il più veloce della storia, capace di suonare 129 note al secondo. La sua chitarra DLS1 signature è esposta nella collezione permanente del Museo Sigal, accanto a strumenti storici appartenuti a Mozart, Beethoven e Chopin. Un altro strumento suonato da lui durante un tour a Cuba è custodito nel Museo Nazionale della Musica di Cuba. Recentemente, una statua in suo onore è stata inaugurata in Danimarca, a testimonianza del suo impatto globale.

Eric Clapton ha trasformato la figura del chitarrista solista, diventando una delle personalità più influenti e rispettate nella storia della musica moderna. La sua carriera spazia da band storiche come i Cream a un’acclamata carriera solista. Clapton è noto per la sua capacità di fondere blues e rock, dando vita a uno stile unico, profondo e toccante, come testimoniano brani immortali come “Layla” e “Tears in Heaven”. È l’unico musicista inserito tre volte nella Rock and Roll Hall of Fame: come membro degli Yardbirds, dei Cream e come artista solista.

David Gilmour, chitarrista e voce dei Pink Floyd, è famoso per il suo stile melodico ed espressivo, che ha portato la chitarra a livelli di lirismo e profondità emotiva senza precedenti. I suoi assoli, come quelli in “Comfortably Numb”, “Time” e “Shine On You Crazy Diamond”, sono considerati tra i più belli e significativi della storia della musica. Lui è noto per la sua straordinaria capacità di trasmettere emozioni con poche note, utilizzando il bending e il sustain con una sensibilità unica. Oltre ai Pink Floyd, ha avuto una brillante carriera solista, continuando a esplorare nuove sonorità e mantenendo una straordinaria influenza su generazioni di chitarristi.