Aziende top in Italia, tra le 100 premiate una è di Barrafranca

C’è un’azienda ennese, Bit Società Cooperativa Arl, con sede a Barrafranca, tra le 100 premiate di 7 regioni (Sicilia, Lazio, Sardegna, Marche, Umbria, Abruzzo e Toscana) su cui si è concretata la maxi inchiesta su circa 70mila bilanci delle società di capitali con fatturati sopra il milione di euro analizzate da Industria Felix Magazine, periodico di economia diretto da Michele Montemurro in supplemento con Il Sole 24 Ore e Cerved. Si tratta del premio Premio Industria Felix che è stato organizzato a Roma all’Università Luiss Guido Carli nell’Aula Magna Mario Arcelli.

Il manager dell’azienda barrese

“Siamo stati riconosciuti come miglior piccola impresa con sede legale in provincia di Enna per gestione e performance finanziaria (sulla base del bilancio 2023)” dice Calogero Balsamo, manager della società di Barrafranca.

Il criterio

Le aziende premiate sono state scelte attraverso un algoritmo di bilancio che ha svelato quelle più performanti sotto l’aspetto gestionale, affidabili finanziariamente e sostenibili. In merito alla crescita dei fatturati, nel Lazio al top la provincia di Rieti (+15,6%), crolla invece quella di Roma (-19,2%), in Abruzzo Teramo (+18,5%), nelle Marche Fermo (+31,6%), in Sardegna Nuoro (+8,5%), in Sicilia Agrigento (+12,5%), in Toscana Lucca (+9,3%) e in Umbria Terni (+39,2%).

Foto tratta da industriafelix.it