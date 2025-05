Il mercato della droga in casa, minore arrestato

Un minore di Piazza Armerina è stato arrestato dalla polizia per traffico di droga. Gli agenti del commissariato, coordinati dai magistrati della Procura dei minori di Caltanissetta, si sono presentati nell’abitazione del giovane, che vive con i genitori, per compiere una perquisizione.

La perquisizione in casa

Nel corso degli accertamenti, gli investigatori hanno rinvenuto 198 grammi di hashish conservati all’interno di 8 diversi confezioni e barattoli e per il confezionamento e la suddivisione in dosi della droga, tra cui 5 grinder, un bilancino di precisione e 90 bustine in plastica trasparente con chiusura ermetica.

Ai domiciliari

Tutto quanto è stato posto sotto sequestro, insieme al denaro, 870 euro, in banconote di diverso taglio, frutto dell’attività di spaccio. Il minore è stato dichiarato in arresto e su disposizione del Pubblico Ministero di turno della Procura per i Minorenni, il giovane è stato ricondotto nella abitazione agli arresti domiciliari