Bonus idrico, AcquaEnna, “corretti i calcoli su 2021 e 2022”

AcquaEnna comunica di aver ultimato le attività di correzione del calcolo e di validazione degli importi relativi al cosiddetto “bonus idrico” in riferimento agli anni 2021 e 2022 e, di conseguenza, ha provveduto al loro riconoscimento in fattura.

L’ad di AcquaEnna

“L’erogazione di tali importi è già stata effettuata per gran parte delle utenze domestiche residenti aventi diritto, mentre, per quelle rimanenti, verrà completata con i prossimi cicli di fatturazione” spiega in una nota l’amministratore delegato Alessandro Rinaldi.

Assegno per posta

Inoltre, per gli utenti indiretti (facenti parte di condomini, non direttamente intestatari di utenza o con contratto cessato) la procedura prevede che il bonus sia erogato tramite assegno inviato per posta.

“Bisognerà, pertanto, attendere l’iter di generazione, stampa e invio di detti assegni” conclude l’ad di AcquaEnna.