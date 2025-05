Giornata di studi a Enna : “Dialoghi sull’etnopsichiatria: voci, corpi e saperi in relazione”

Domani, giovedì 8 maggio 2025, il Dipartimento di Scienze dell’Uomo e della Società dell’Università degli Studi di Enna “Kore” nel Plesso E (Facoltà di Ingegneria e Architettura) in Viale delle Olimpiadi – Cittadella Universitaria, ospiterà l’incontro “Dialoghi sull’etnopsichiatria: voci, corpi e saperi in relazione”. L’evento è organizzato dal Consorzio Umana Solidarietà, con il supporto del Centro Studi C.E.S.T.A., in collaborazione del Dipartimento di Scienze dell’Uomo e della Società dell’Università “Kore” di Enna e il patrocinio del Comune di Enna.

L’evento rientra tra le iniziative finanziate dall’Unione Europea all’interno del programma NextGenerationEU nell’ambito dell’Ex PNRR Misura M5C3, Investimento 1, Linea di intervento 1.1.1 – Interventi Speciali per la coesione territoriale “Strategia Nazionale per le aree interne” “Potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità” e dal Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Dopo i saluti istituzionali la giornata si articolerà in due momenti principali: la mattina, dalle ore 10 alle ore 13:30, si terrà una sessione plenaria aperta al pubblico, mentre nel pomeriggio, dalle ore 14:30 alle ore 17:30, si svolgeranno gli atelier tematici a numero chiuso e con prenotazione obbligatoria riservati a professionisti del settore, come di seguito:

Mattina (10:00 – 13:30)

Sessioni plenarie – Ingresso libero

Antropologia della salute ed etnopsichiatria

Modera: Dott.ssa Alessandra Melita

• Prof. Yannick Jaffré (CNRS – Académie des sciences, Institut de France)

“Prendre en compte l’identité en sachant sa définition impossible”

(con traduzione a cura del dott. Matteo Fano)

• Dott.ssa Barbara Mamone (Centro Studi Sagara di Pisa – UFSMA Grosseto)

“Cos’è l’etnopsichiatria? Intervenire nei mondi multipli”

Approcci etnopsichiatrici nella clinica

Modera: Dott. Matteo Fano

• Dott.ssa Lelia Pisani (Centro Studi Sagara di Pisa)

“A chi appartengo? Attaccamento e relazione madre-bambino in Mali”

• Prof.ssa Maria Chiara Monti (Centro Penc di Palermo)

“Il lavoro clinico con l’approccio etnopsicologico”

Pomeriggio (14:30 – 17:30)

7 atelier tematici a numero chiuso – Prenotazione obbligatoria

• Etnopsicofarmacologia: un dialogo intorno alla psichiatria di precisione nella multietnicità

Dott. Antonio Messina – Primario SPDC Umberto I, ASP 4 Enna; Università di Messina

• Mondi in dialogo: laboratorio per pensare la mediazione linguistico-culturale

Dott.ssa Daria Rostirolla – ISM Interprétariat (Parigi); Centro Clinico Etnopsicologico, Laboratorio di GruppoAnalisi (Roma)

• La psicologia dell’emergenza: tra accoglienza, trauma e resilienza

Dott.ssa Elisa Marchese – Università “Kore” di Enna

Dott.ssa Brenda Cervellione – Psicoterapeuta EMDR, Vicepresidente SIPEM Sicilia; Istituto Don Sorce

• Minori stranieri non accompagnati: le adolescenze negli altri mondi

Prof.ssa Maria Chiara Monti, Dott.ssa Maria Crivello – Centro Penc di Palermo

• Gli ostacoli alle cure e le sfide degli operatori

Dott.ssa Barbara Mamone, Dott.ssa Lelia Pisani – Scuola di specializzazione in etnopsicoterapia, Centro Studi Sagara di Pisa

• Breve abecedario della cura: I Think My Body Feels, I FeelMy Body Thinks

Dott.ssa Arianna Colombo – Dottoranda, Università degli Studi di Genova

• L’accertamento medico-legale/psicologico degli esiti di tortura in soggetti migranti richiedenti asilo: tra certificazione e riconoscimento della sofferenza

Prof.ssa Antonina Argo, Dott.ssa Valeria Tullio – Università degli Studi di Palermo; Ambulatorio per le vittime di tortura

La giornata di studi vedrà la partecipazione di ospiti internazionali e specialisti provenienti da tutta Italia, i quali esploreranno il disagio psichico secondo l’approccio etnopsichiatrico, evidenziandone le radici non solo individuali, ma anche sociali e politiche, spesso legate a razzismo, esclusione e violenza istituzionale.

La partecipazione agli atelier pomeridiani richiede prenotazione tramite modulo online, accessibile al link: https://forms.gle/f5rzsPFGUu9Sfv318. Per eventuali difficoltà nell’iscrizione o nella richiesta di informazioni è possibile contattare le segreterie didattiche all’indirizzo alessandra.melita@unikorestudent.it oppure matteo.fano@marseille.archi.fr.