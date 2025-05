Il tavolo sul futuro di Enna alta, “sindacati esclusi”

Protestano i sindacati, Cgil, Cisl e Uil, insieme al Sunia, Sicet e Uniat, per essere stati esclusi dal tavolo tecnico organizzato dall’assessore comunale di Enna, Nicola De Luca, per discutere con alcune associazioni del futuro di Enna alta. I sindacati, pur lodando l’iniziativa, “manifestano rammarico per non essere state convocate né coinvolte nella riunione” e chiedono all’esponente dell’amministrazione Dipietro di tenerne conto.

L’appello all’amministrazione

“Avremmo potuto offrire anche il nostro contributo – dichiarano le segreterie dei sindacati – portando idee e proposte, avendo già più volte richiamato le istituzioni a condividere un progetto di crescita per il nostro territorio. È risaputo che, come parti sociali, i sindacati svolgono un ruolo importante a livello territoriale essendo promotori di partecipazione, benessere e sviluppo equo e inclusivo, e auspichiamo, quindi, che l’Amministrazione comunale tenga conto della nostra presenza e del nostro impegno in occasione dei prossimi incontri, non solo sul centro storico, ma su tutte le tematiche che riguardano il territorio”.