Settimana europea federiciana, gli appuntamenti del 10 maggio

Weekend ricco di appuntamenti per la Settimana europea federiciana che per due giorni trasformerà Enna in un palcoscenico a cielo aperto a tema medievale, dando spazio anche a diverse forme d’arte.

Si parte domani, sabato 10 maggio, alle 10 all’Urban center con il workshop “A corte di Federico”. Monica Serra d’Elia, consulente storico e iconografico di Siena e dell’università per stranieri di Perugia, condurrà un laboratorio su costumi e rievocazione storica. Partecipazione libera su prenotazione. Si replica domenica alle 10 nella stessa location.

Già nel pomeriggio, Fabio Di Fina e Rosa Maria Merlo di Laberna Aps saranno pronti ad accogliere visitatori e appassionati del medioevo di tutte le età nel loro Mercato dei Crociati che sarà allestito nel Belvedere Marconi con antichi giochi e passatempi medievali, degustazione di vini e bevande speziate alla taverna, immersione in un accampamento militare del 1200. Visite dalle 17 alle 23.

Dalle 20 in poi nel centro storico tra via Roma e il mercatino Sant’Antonio, partirà la Notte federiciana, arti e mestieri in piazza. Tra mercatini artigianali, i tamburi del quartiere U Pupulu, musici e giullari e danze di un tempo dell’Officina medievale di Enna, ci sarà spazio per l’arte del pane cunzato, una degustazione allestita dai panificatori ennese della Cna e dell’associazione provinciale dei cuochi.

Ospiti d’eccezione, i musici della Compagnia Musigalli che si esibiranno nel loro “Quantu semus in taverna tour” e i tamburi Sicularagonensia di Randazzo.

Dalle 21 in poi sarà possibile prenotare una visita notturna della città di Enna con i professionisti dell’associazione Guide turistiche ennesi.

Domenica 11 maggio alle 10 alla Villa Torre di Federico si terrà il terzo memorial “La freccia spezzata”, torneo di arco storico in abiti medievali, organizzato dagli Arcieri medievali Federico II di Enna, presieduti da Giuseppe Polizzotto. Saranno presenti alla gara sessanta arcieri provenienti da tutta la Sicilia e anche dal Lazio. L’appuntamento per i partecipanti è già alle 8:30 nella chiesa di San Sebastiano per la benedizione degli arcieri.

Sempre domenica alle 18 a Palazzo Chiaramonte sarà inaugurata la mostra dal titolo “Il principe gattesco”, della pittrice Ornella Gullotta. È un’esposizione di venti quadri ispirati alle opere di Nino Savarese, in particolare dal testo “Gatteria”, ma con riferimenti anche a “Rossomanno”, “Il capo del popolo” e “I fatti di Petra”. Visite gratuite fino al 22 giugno.