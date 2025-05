Il Principe gattesco, mostra a palazzo Chiaramonte

Il principe gattesco, è questo il titolo del vernissage a cura della pittrice Ornella Gullotta che si inaugura l’11 maggio, alle ore 18:00 a palazzo Chiaramonte.

L’esposizione ideata da Gullotta

La mostra, ideata dall’artista Ornella Gullotta trae ispirazione dalle opere di Nino Savarese per raccontare, in un avvolgente equilibrio cromatico e di tecniche pittoriche sia il meno conosciuto tratto fiabesco che l’essenziale concretezza dei racconti dello scrittore ennese. Ornella Gullotta, nel progetto “Gatteria” , dall’omonima opera di Nino Savarese, indaga nel proprio tratto pittorico, il singolare sentire del “principe gattesco” Daineo, nel suo rifugiarsi negli orti e tra i fastosi broccati , lasciando sempre uno spazio al lettore / visitatore per conquistare la l’essenza del mistero circa la vera natura del personaggio gattesco. Il progetto espositivo contempla l’opera di Nino Savarese nella sua complessità con riferimenti a “Rossomanno”, “Il capo popolo”, “I fatti di Petra”. Nel progetto espositivo “Gatteria” , i cromatismi dell’entroterra, contrapposti alla voluttà dei paesaggi costieri delle precedenti collezioni di Ornella Gullotta, compiono Il completamento di un cerchio perfetto della memoria, in cui la pittrice ritrova lo sguardo innocente sui paesaggi, sui volti della propria gente.

L’opera di Savarese

La mostra, dunque, esplora l’opera di Savarese da varie angolazioni fino alla città di Enna e al suo spirito identitario, che dal culto della Dea Madre giunge alla festa patronale della Madonna della Visitazione, con una serie di opere tratte Da “Cronachettasiciliana – Estate 1943”. Il percorso espositivo della Gullotta si colloca nell’ambito della XIV edizione della Settimana Europea Federiciana con il patrocinio del Comune di Enna, Casa d’Europa , Fondazione Federico II , Società Dante Alighieri, Università Kore e Bottega Culturale