Docufilm ad Assoro sui viaggi della speranza dei migranti

La storia di Arouna è quella di tanti giovani migranti che affrontano viaggi pericolosi nella speranza di una vita dignitosa.

La storia di Arouna

Il suo percorso, però, si è trasformato in un calvario: il deserto, la prigionia in Libia, il gommone verso Lampedusa, l’arresto ingiusto per avere salvato vite umane sul gommone, tre anni di carcere in Sicilia e, più recentemente, la detenzione al CPR di Trapani, poi a quello di Roma e infine al carcere di Regina Coeli a Roma. Oggi, Arouna è ancora intrappolato in un sistema che continua a negargli il diritto alla libertà e alla dignità.

Docufilm ad Assoro

La proiezione del docufilm Never Stop e la presentazione dell’omonimo libro avverrà venerdì 16 maggio ore 19 presso il Cine Teatro di Assoro. Attraverso una serie di scatti intensi e intimi Carmelo Stompo dà voce a questa vicenda umana e ne mostra non solo le difficoltà, ma anche la straordinaria resilienza. NEVER STOP non è solo un progetto fotografico a lungo termine (2015-2019 – 5 anni), ma una denuncia sociale e un invito a riflettere sulle contraddizioni del nostro tempo.