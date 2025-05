I giovani fuggono da Troina ma gli stranieri scelgono di andarci a vivere

Mark Harris (37 anni) è un canadese di Toronto che ha acquistato una casa in via La Greca a

Scalforio, uno dei quartieri del centro storico di Troina. Non è una casa qualsiasi. E’ la casa dove abitava Lea Tedesco, la figlia del famoso cantante lirico Alfio Tedesco. Entrambe, padre e figlia, sono scomparsi da anni. Che cosa vuole farne Harris di questa casa con molte stanze? “Voglio farne una residenza di artisti

provenienti da diverse parti del mondo” ci ha spiegato Harris, che da circa 10 anni vive a Parigi, dove

insegna inglese e pittura al Collège Privé Sainte Marie des Batignolles.

Villa Elena

A pochi passi di quella che fu la casa della signorina Lea, c’è “Villa Elena”, la bella casa con giardino del compianto padre Tonio Calabrese, acquistata da una coppia americana del Texas. Harris sta cercando di mettersi in contatto con questa coppia texana perché pensa di utilizzare “Villa Elena” nella sua impresa. In questa impresa, Harris non è solo. A dargli una mano c’è Maria Del Valle della Casagrande, una pittrice argentina che da anni vive a Troina nel quartiere Scalforio. Del Valle è nata e cresciuta in Argentina. Il bisnonno di Maria di parte materna era un troinese emigrato in Argentina tra fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento, che si chiamava Bentivegna, un cognome molto diffuso a Troina.

L’argentina che ha deciso di vivere a Troina

Sentendo fortemente il richiamo delle origini del suo bisnonno, Maria ha deciso, alcuni anni fa, di venire a Troina e di restarci, pur mantenendo il legame con l’Argentina. Del progetto di Harris al quale sta collaborando, Del Valle ne indica in dettaglio gli obiettivi: “Supportare gli artisti affermati ed esordienti di diverse discipline nella loro ricerca, facilitarne l’interazione e il dialogo con la comunità locale, promuovere Troina come polo culturale per la creazione e l’esposizione artistica”.

Troina Art of House

L’edizione di quest’anno del “Programma di residenza artistica: Troina Art of House” avrà la durata di 8 settimane e si svolgerà dall’1 giugno all’1 agosto. Ad oggi, hanno dato la loro adesione al progetto gli artisti: Arnaud De Jesus Goncalves (pittore, illustratore e muralista francese), detto Arkane; Sylvain Escallon (illustratore, fumettista e pittore francese), detto Siou; Leonard Vicari (disegnatore e pittore francese di origini siciliane); Noah Di Bettschen (pittore svizzero). A conclusione della residenza artistica, gli artisti presenteranno in una mostra le opere realizzate durante la loro permanenza a Troina.