Ospedale di Nicosia, arrivano 5 nuovi medici, ecco chi sono

L’Asp di Enna ha sottoscritto dei contratti a tempo determinato per assumere dei nuovi dirigenti medici al Basilotta di Nicosia.

I nomi

A prendere servizio nei prossimi giorni Chiara Barbera per l’area Cardiologia; Simone Pepe, Enrica Riina, Benedetto Fatati e Emanuele Manno per l’area Anestesia e Rianimazione del Presidio Ospedaliero Basilotta di Nicosia.

Zappia, “soluzioni per le esigenze della popolazione”

“Questi incarichi rappresentano un ulteriore passo avanti nel potenziamento delle competenze e delle specializzazioni all’interno dell’Azienda, con l’obiettivo di garantire servizi sanitari sempre più efficaci e prossimi nel territorio” spiegano dalla direzione generale dell’Asp di Enna. “Il nostro progetto – dichiara il Direttore Generale Dr. Mario Zappia – ha l’obiettivo di rispondere alle esigenze della popolazione con soluzioni concrete. Questa scelta, come tante intraprese, testimonia il nostro impegno costante per valorizzare il capitale umano dell’Azienda che si traduce in una sanità pubblica migliore”.