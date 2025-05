Pronto soccorso, “un solo bagno per uomini, donne e disabili”

Un solo bagno nel Pronto soccorso dell’ospedale Umberto I di Enna. “Un servizio per uomini, donne e disabili” racconta a ViviEnna una donna che, nei giorni scorsi, si è recata nella struttura sanitaria per un problema di salute ma chiedendo indicazioni sul bagno si è accorta che ce ne era uno soltanto “ma per tutti” spiega la donna.

La testimonianza

“E’ mia intenzione scrivere alla direzione dell’ospedale e dell’Asp – racconta la donna – perché non è molto civile una situazione del genere”. In merito alla funzionalità del Pronto soccorso, la paziente si è accorta, come tanti altri utenti, della scarsità di medici in questo reparto così delicato. “E quei pochi che ci sono fanno un lavoro incredibile” chiosa la donna.