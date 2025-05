Fiera di Maggio, ecco come cambia la mobilità

L’amministrazione comunale di Enna ha firmato un’ordinanza che prevede delle modifiche alla viabilità in occasione della Fiera di maggio in programma dal 16 al 18 maggio.

Divieto di sosta

A partire dalle 24 del 15 maggio fino alle 24 del 18 maggio ci sarà il divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli nelle seguenti strade. Piazza Sen. Romano, nel tratto del muro sottostante via Catenanuova, tratto di viale Diaz antistante ingresso Palazzo delle Finanze – lato dx, e tratto di via dello Stadio successivo ai WC pubblici (installazione WC chimici); ambo i lati del viale IV Novembre compreso tra l’intersezione con via Sperlinga e l’intersezione con via Libertà (quadrivio semaforico “Monte”); ambo i lati di viale Diaz nel tratto compreso tra l’intersezione con via Libertà (quadrivio semaforico “Monte”) e l’intersezione con via Gervasi.

Divieto di fermata e circolazione

Dal 17 maggio a partire dalle 6 e fino alle 20 divieto di fermata in via Flora (piazza antistante chiesa S. Sebastiano ed ingresso principale Villa Torre di Federico).

Dalle 7 del 16 maggio alle 24 del 18 maggio divieto di circolazione nelle seguenti strade: in tutto il viale IV Novembre compreso tra l’intersezione con via Sperlinga e l’intersezione con via Libertà (quadrivio semaforico “Monte”); in via Centuripe, nel tratto compreso tra l’intersezione con via S. Pellico e l’intersezione con il viale IV Novembre; in tutto il viale Diaz nel tratto compreso tra l’intersezione con via Libertà (quadrivio semaforico “Monte”) e l’intersezione con via Gervasi; nel tratto di via Duca D’Aosta compreso tra l’intersezione con via Dante Alighieri e viale Diaz; in tutte le traverse intersecanti il viale Diaz, eccetto via Libertà, via Trieste, via Calascibetta, via Gervasi e via Villarosa; potranno transitare esclusivamente eventuali mezzi di soccorso e/o di pronto intervento e/o espressamente autorizzati dallo Comando della Polizia locale.

Gli altri provvedimenti

Dalle 24 del 15 maggio alle 24 del 18 maggio, divieto di sosta con rimozione forzata, in ambo i lati, per tutte le categorie di veicoli, nel prolungamento di via Leonforte, antistante l’ex attività commerciale “Planet Pizza” al fine di riservare la stessa area per la sosta delle ambulanze. Revoca dalle 24 del 14 alle 24 del 18 del divieto di accesso in via Calascibetta per i veicoli provenienti dalla via Trieste; nello stesso periodo divieto di sosta con rimozione forzata, in ambo i lati, per tutte categorie di veicoli nella via Calascibetta, onde consentire la circolazione in entrambi i sensi di marcia.

Nello stesso periodo, sono istituite le direzioni obbligatorie: dritto per i mezzi provenienti da via Calascibetta e da via Trieste; direzione obbligatoria a sinistra in viale Diaz, all’intersezione con via Trieste; direzione obbligatoria a sinistra in via Duca D’Aosta, all’intersezione con via Dante Alighieri; direzione obbligatoria a sinistra in via Dante Alighieri, all’intersezione con via Libertà; direzione obbligatoria a destra in via Libertà, all’intersezione con via dello Stadio; potranno transitare esclusivamente eventuali mezzi di soccorso e/o di pronto intervento.

Sono previsti 10 stalli di sosta riservati ai disabili nella piazza Franzolin, trasformando temporaneamente gli attuali posti regolamentati con sosta a pagamento (“zone blu”); 5 stalli di sosta riservati ai disabili nel tratto di via Gervasi – prospiciente il Tribunale – ove insiste la fontana.