Oncologia, l’Asp sostiene l’acquisto di parrucche per donna

L’ASP di Enna, da sempre impegnata nella tutela dei pazienti più fragili, già da qualche mese ha reso operativo il progetto n. 482 per il riconoscimento di un contributo economico per l’acquisto di parrucca in favore delle donne colpite dalla perdita di capelli sia a seguito di trattamenti chemioterapici, che per qualsiasi altra patologia che abbia questa spiacevole conseguenza. Si tratta di un piccolo aiuto che cerca di alleviare con delicatezza la sofferenza di tante pazienti che hanno la necessità di accedere a questi costosi dispositivi ma incontrano qualche difficoltà economica.

Il beneficio si sviluppa in ottemperanza al D.A. n.92 del 14/02/2024 della Regione Sicilia e segue tutti i criteri stabiliti dal decreto stesso. L’Assessorato Regionale ha messo a disposizione un cifra prestabilita per ogni ASP siciliana. L’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna può disporre di una somma pari a 18.124,35 euro che andrà assegnata con contributi erogabili per un massimo di 300 euro a persona.

Per accedere al contributo una tantum bisogna essere residenti in Sicilia, avere un ISEE pari o inferiore a 30.000 euro annui e non avere ricevuto in precedenza altri contributi economici per la stessa fattispecie.

“Avere attenzione per i pazienti più fragili è dovere di ogni operatore del sistema sanitario – sottolinea il Direttore Generale Mario Zappia – questo aiuto è un gesto doveroso che speriamo si possa confermare anche per il futuro”.

La domanda va inoltrata presentandola al protocollo generale o inviandola via pec all’indirizzo protocollo.generale@pec.asp.enna.it; Bisogna utilizzare il modello scaricabile on line all’indirizzo: https://www.aspenna.it/contributo-per-lacquisto-di-una-parrucca-per-le-pazienti-afflitte-dalla-perdita-dei-capelli/ . Se la richiesta è fatta direttamente l’interessata dovrà utilizzare il Mod. A; se alternativa a presentarla sarà un rappresentante legale (genitore, tutore, procuratore amministratore di sostegno ecc.) o un delegato dovrà utilizzare il Mod B. Inoltre, va allegata la seguente documentazione: copia del documento di riconoscimento della beneficiaria, copia della tessera sanitaria della beneficiaria, certificazione medica rilasciata dal Medico di Medicina Generale o da uno specialista del Sistema Sanitario Regionale attestante la patologia oncologica ed il conseguente trattamento che determina l’alopecia o altra patologia che è causa dell’alopecia; documentazione fiscale attestante la spesa per l’acquisto della parrucca dalla quale si evince il C.F. della beneficiaria; e attestazione ISEE in corso di validità con valore pari o inferiore a 30.000 euro. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al Distretto Sanitario di competenza raggiungibile attraverso i numeri di telefono consultabili sul sito aziendale.