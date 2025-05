Mafia, omicidio a Barrafranca, un ergastolo, assolti i fratelli Monachino

La Corte di Appello di Catania ha condannato all’ergastolo Gaetano Curatolo finito sotto processo per l’omicidio di Filippo Marchì, imprenditore, avvenuto il 16 luglio del 2017 in contrada Friddani, a Barrafranca.

Assolti i fratelli di Pietraperzia

I giudici, però, hanno assolto per non aver commesso il fatto Giovanni e Vincenzo Monachino, di Pietraperzia, indicati dalla Procura distrettuale antimafia, come i referenti della cosca Santapaola di Catania per la provincia di Enna. Assoluzione anche per Vincenzo Di Calogero

Gli altri due imputati

Secondo quanto riportato da LiveSicilia, ci sono altri due imputati, le cui posizioni sono state stralciate: uno ha rimediato 30 anni di carcere con il rito abbreviato, l’altro è in attesa di sentenza a seguito dello stop del processo per un problema di notifica.

Movente misterioso

Sul movente, non ci sono chiari elementi e nelle indagini degli inquirenti i fratelli Monachino risultavano essere i mandanti del delitto ma la tesi dell’accusa non ha retto nel giudizio.